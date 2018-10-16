Нацбанк создает автоматическую систему взыскания денежных обязательств со счетов должников





В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Система предусматривает автоматическое исполнение обязательств должников, в том числе перед бюджетом. Система также сможет списывать деньги с электронных кошельков должников.

Соответствующее решение принято Указом президента от 16 октября 2018 года № 414 "О совершенствовании безналичных расчетов".

"АИС ИДО позволит уполномоченным органам, банкам получать оперативную информацию для организации исполнения денежных обязательств и предупредит возможность многократного списания соответствующими органами одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников и их дебиторов. Также с внедрением АИС ИДО будет автоматизирован и унифицирован процесс исполнения денежных обязательств, сократится документооборот", – говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что система позволит отказаться от такого устаревшего атрибута бумажного оборота, как картотека не оплаченных в срок расчетных документов, и освободить банки от функций по ее ведению.

Участниками АИС ИДО помимо Нацбанка, ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" и плательщиков станут уполномоченные государственные органы и банки. Также воспользоваться АИС ИДО смогут предприятия и физические лица, имеющие исполнительные документы для взыскания в бесспорном порядке денежных средств и электронных денег.

В соответствии с указом, порядок работы АИС ИДО будет определен Нацбанком и правительством до 1 июля 2019 года.