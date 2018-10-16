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"Нет белорусских - оставьте жалобу". Как магазины выполняют поручение властей по яблокам

17.10.2018 15:36 — Разное | Tut.by  
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Власти обязали продуктовые магазины вдвое увеличить ассортимент белорусских яблок. Выполнить поручение торговые сети должны были уже с минувшей субботы — с 13 октября. FINANCE.TUT.BY вместе со специалистом главного управления торговли и услуг Мингорисполкома прошелся по столичным магазинам и посмотрел, как торговые сети исполняют новое постановление.


Магазины выбрали совершенно рандомно. Сперва отправились в «Рублевский».

— Заглянем в уголок потребителя, — говорит Дмитрий Соловьев, главный специалист отдела торговли и услуг Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома, направляясь к площадке, где стоят тележки. — Там вывешен ассортиментный перечень товаров, которые в обязательном порядке должны быть в продаже в этом магазине. В него уже должны были внести изменения в соответствии с новым постановлением.

Ассортиментный перечень для магазина определяется в зависимости от его площади и специализации. Те товары, которые обязательны для гипермаркета, вовсе не обязательны для мелких магазинов шаговой доступности. Со списком может ознакомиться любой желающий, что мы и сделали.


— Этот магазин площадью 2000 квадратных метров, — зачитывает вслух данные с титульной страницы перечня Дмитрий Соловьев. — Значит, в ассортименте должно быть от 4 до 6 сортов белорусских яблок. Здесь так и написано. Теперь посмотрим, что в наличие.

В продаже оказалось 4 вида наших яблок и 3 — импортных. Отечественные можно опознать издалека, на них стоят ценники в зелено-красном обрамлении с надписью «Купляйце беларускае». Цена на все наши яблоки единая — 1,19 рубля за килограмм. Импортные стоят дороже: есть и по 1,69 рубля, и по 2,99 рубля, и по 4,99 рубля.


— Яблоки мы заказываем у госпоставщиков — это Агрокомбинат Ждановичи и Минская овощная база, — рассказали нам в администрации магазина. —  Как только нам передали, что меняется ассортиментный перечень, мы дозаказали еще несколько сортов белорусских яблок.

Как говорит администрация магазина, они «довольны, что ассортиментный перечень белорусских яблок расширился».

— Раньше у нас было меньше белорусских яблок не потому, что мы не хотели их брать, просто не было особого выбора. К примеру, прошлый год был не такой урожайный. В этом году ветки в садах от яблок ломились. Так почему бы и не продавать белорусское…


Однако от импортных фруктов торговая сеть не готова отказаться.

— У покупателя должен быть выбор. Кто-то хочет и импортные, подороже купить, — сказали нам в магазине.

А вот кто действительно рад белорусским яблокам, так это покупатели.

— Беру только наши, благо, выбор теперь есть, — отметила пожилая покупательница. — У них аромат, и вкус, не то что у импортных, будто пластмассовые. Выбираю те, что помягче обычно, больше всего люблю кисло-сладкие. И цена на наши яблочки радует.

Еще один покупатель сказал, что всегда берет только отечественные яблоки, потому что «привозные с химией и обработаны воском».

— Но пока у нас еще свои яблоки есть, от тещи из деревни привезли, — рассказывает мужчина. — Надеюсь, что наши будут в продаже и зимой, а не только сейчас.


К слову, в постановлении, которое расширило ассортимент белорусских яблок, прописано, что такое количество сортов должно быть весь сезон. То есть с июля по май следующего года.

Из «Рублевского» мы отправились в «Брусничку». Площадь этого магазина оказалась 390 квадратных метров. Это значит, что здесь должно продаваться не меньше двух сортов наших яблок.


— У нас и есть два, — заверила заведующая магазина. — А из импортных только польские. Наш магазин напрямую почти ничего не заказывает. Только скоропортящиеся продукты, молоко, колбасу, а все остальное нам доставляют со складов. У нас есть отдел закупок, который заказывает товар на всю сеть.

С виду белорусские яблоки хороши, в коробку уложены точно также, как и рядом стоящие польские. Белорусские продают по 69 и 75 копеек за килограмм, а импортные — по 99 копеек.

— Белорусские яблоки у нас не залеживаются, их довольно быстро раскупают, — говорит заведующая. — Цена приемлемая, качество — сами видите какое. Раньше в ассортименте был только один вид наших яблок. Это из-за маленького выбора сортов в прошлом году.

«Качество наших не чуть не хуже, чем импортных»

Следующий по маршруту магазин «Корона».


— Вообще торговые сети редко нарушают ассортиментный перечень. Я каждую неделю в рейды хожу, знаю, — рассказывает Дмитрий Соловьев. — Если что-то отсутствует в торговом зале, скорее всего, товар просто закончился, а новый еще не успели выложить. Или еще бывает партию пришлось вернуть из-за каких-то недостатков, а товар взамен еще не привезли.

Площадь «Короны», куда мы пришли, 531 метр квадратный. Значит, здесь должно быть 2−4 сорта отечественных яблок.

Администрация магазина отвела нас в отдел с овощами и фруктами. И здесь с наличием яблок все в порядке.

— У нас 4 сорта белорусских и 2 — импортных, — говорит заведующая магазина. — Яблоки нам поставляет Минская овощная фабрика, фермерские хозяйства «Алесин сад», «Машей и К» и другие.

Напомним, ранее некоторые торговые сети жаловались на качество яблок от белорусских фермеров, мол, побитые, страшные, хранятся плохо. Мы ничего подобного не увидели. Наши фрукты, конечно не такие огромные как к примеру импортные яблоки сорта Ред принц из Нидерландов, но выглядят очень хорошо — ровные, без пятен и вмятин.


 — Сложно пока говорить о хранении, потому что они еще недолго лежат, — сказали в магазине. — Но мы берем только на сутки — двое, больше хранить негде. Но те, которые к нам приезжают, хорошие. Мы с фермерами сотрудничаем уже не первый год. Никаких вопросов по качеству их продукции нет. А на Кальварийской — в большой Короне — у нас целых 9 видов яблок продают.

В магазине говорят, что несмотря на то, что у всех год выдался урожайным на яблоки, спрос на эти фрукты все равно есть.

— Яблоки сейчас ходовой товар. У минчан далеко не у всех есть дачи. Мы расширили ассортимент, но работаем в штатном режиме. Как видите, яблоки у нас не лежат. Некоторые люди ищут именно белорусские яблоки, спрашивают.


Зашли мы и в «Евроопт» рядом с «Короной». По площади он чуть меньше предыдущего магазина — 486 квадратов, но и здесь должны продавать от 2 до 4 сортов наших яблок. В отделе мы нашли три вида белорусских и украинские.

— Хорошо, что у нас в продаже стало больше белорусских яблок, — высказала свое мнение заведующая этим торговым объектом. — Покупатели предпочитают наши. Из импортных у нас пока только украинские, но их хуже берут.

Заведующая отметила, что и у них в магазине яблоки пользуются спросом.


— Район у нас молодой, много школ, детских садов. До сентября яблоки брали хуже, а теперь детям на ссобойки берут. Кто-то любит красные, они послаще. Люди в возрасте кислые любят — зеленые берут. Когда нам разослали новое постановление, мы стали яблоки раскладывать по сортам, до этого шло просто красное и зеленое. Теперь и покупателям удобнее, потому что они часто спрашивают, какой сорт яблок.


Последний магазин, куда мы отправились, «Гиппо». Площадь этого гипермаркета больше 2000 квадратов.

—  В нашем магазине должно быть 4 сорта белорусских яблок, но у нас целых шесть, — сразу похвасталась заведующая. — Еще 2 сорта импортных. До постановления было всего 3 вида отечественных на регулярной основе, но периодически заказывали и больше.


Яблоки торговой сети поставляет УП «Партизанское». Также есть яблоки и от фермеров, к примеру, от «АРНИКА-Агро».

— Сейчас у поставщиков появилось больше сортов яблок, да и производителей стало больше, поэтому ассортимент расширили, — пояснила такое изобилие наших яблок в продаже заведующая. — Импортные яблоки берут хуже, потому что они дороже. И качество наших не чуть не хуже, чем импортных.


Напомним, от торговых сетей еще был камень в сторону фермеров, что у них с документацией на продукцию бывает не все в порядке, поэтому их в наши торговые сети не пускают.

— У тех, с кем мы сотрудничаем, с документами все в полном порядке, — заверила заведующая. — С качеством тоже. Мы даже никогда не возвращали партии белорусских яблок поставщику. Да и другие товары от белорусских производителей не возвращали. Импортные бывает отписываем назад, и яблоки в том числе.


Подведем итог. Магазины, в которых мы побывали, тщательно подготовились к вступлению в действие нового документа. У всех в наличие оказалось нужное количество сортов белорусских яблок. Из недочетов — не все магазины обновили ассортиментный перечень в уголке потребителя. Некоторые его распечатали, но еще не подписали и не поставили печать. Но этот нюанс магазины обещали исправить за 30 минут.

Что же делать, если в магазине не оказалось белорусских яблок или их меньше, чем должно быть?

— Стоит обратиться к администратору магазина и поинтересоваться, почему их нет, — рекомендует Дмитрий Соловьев. — Скорее всего, яблоки тут же предоставят покупателю. Если нет, то можно оставить жалобу в книге замечаний и предложений.

Специалист уточняет, что в таком случае можно также обратиться в администрацию района, в котором находится магазин.

— Мы проверяем не только наличие нужного количества сортов яблок в магазинов, но и всех товаров, входящих в ассортиментных перечень, — добавила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — За его несоблюдение в первый раз магазину выносится предписание на устранение нарушений. Если магазин нарушит второй раз, то его могут оштрафовать на сумму до 10 базовых величин — это до 245 рублей.

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Мы вместе со специалистом главного управления торговли и услуг Мингорисполкома прошлись по столичным магазинам и посмотрели, прибавилось ли там белорусских...
 
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