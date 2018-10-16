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Ресторан отеля «Аква-Минск» приглашает провести новогодний корпоратив

17.10.2018 15:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Ресторан отеля «Аква-Минск» приглашает провести новогодний корпоратив
Фото из открытых источников

Новый год совсем скоро, а значит уже пора бронировать место для проведения вашего праздничного корпоративного мероприятия.

Ресторан «Аква-Минск» приглашает гостей окунуться в мир эстетики и гармонии, попробовать кулинарные шедевры от шеф-повара, насладиться с любовью приготовленными блюдами европейской и белорусской кухонь, прекрасным дополнением к которым станут лучшие сорта вин из Франции, Грузии, Италии и Чили. Элегантная простота в интерьере, минималистический шик и неформальная атмосфера идеально сочетаются с вдохновляющим видом берёзовой рощи и живой музыкой, создавая особое настроение.

Ресторан отеля «Аква-Минск» приглашает провести новогодний корпоратив
Фото: Фото из открытых источников

Узнать более подробную информацию можно по телефону + 375 44 505 65 45

Электронный адрес: reservation@aquaminskhotel.by.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 77
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Новый год совсем скоро, а значит уже пора бронировать место для проведения вашего праздничного корпоративного мероприятия.
 
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