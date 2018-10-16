Звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько впервые выступит в Минске

Концерт российской певицы Ольги Перетятько состоится 15 декабря в рамках IX Минского международного рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси. В программу концерта войдут классические хиты, включая арии из известных опер Глинки, Россини, Доницетти, Верди и других авторов.



Фото: Javier del Real/Teatro Real

Ольга Перетятько — обладательница уникального голоса. Диапазон ее лирического сопрано и актерское мастерство позволяют певице совмещать участие в оперных постановках с частыми сольными выступлениями на лучших сценах мира. Ее график расписан на несколько лет вперед, а театры борются за то, чтобы пригласить Ольгу для исполнения главной роли. Ольге Перетятько рукоплескали зрители Берлинской и Венской оперы, Цюрихского оперного театра и Ла Скала в Милане, Королевского театра в Мадриде, Большого театра в Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и многих других театров.

Певицу не раз называли второй Нетребко. Музыкальные критики отмечают ее яркую внешность «Кармен», кошачью гибкость и, конечно же, легкий, прозрачный, высокий голос, звучание которого сравнивают с соловьиными трелями. В репертуаре Ольги Перетятько партии в операх Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Россини, Оффенбаха и другие.

Среди выступлений оперной дивы одним из самых значимых для Ольги является концерт у подножия Эйфелевой башни в честь празднования Дня взятия Бастилии, на котором присутствовало более 600 тысяч человек. Кроме того, Перетятько осуществила масштабное турне по Китаю совместно с симфоническим оркестром Монреаля под управлением маэстро Кента Нагано.

Расскажем про специальное предложение от организаторов — билеты по признанной во всем мире системе Meet and Greet: размещение в VIP ложе стоимостью 600 рублей включает в себя угощение шампанским, ассорти из фруктов и памятное фото с артистом. Количество мест ограничено.

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