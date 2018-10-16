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Звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько впервые выступит в Минске

17.10.2018 15:43 — Разное | Tut.by  
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Концерт российской певицы Ольги Перетятько состоится 15 декабря в рамках IX Минского международного рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси. В программу концерта войдут классические хиты, включая арии из известных опер Глинки, Россини, Доницетти, Верди и других авторов.


Фото: Javier del Real/Teatro Real

Ольга Перетятько — обладательница уникального голоса. Диапазон ее лирического сопрано и актерское мастерство позволяют певице совмещать участие в оперных постановках с частыми сольными выступлениями на лучших сценах мира. Ее график расписан на несколько лет вперед, а театры борются за то, чтобы пригласить Ольгу для исполнения главной роли. Ольге Перетятько рукоплескали зрители Берлинской и Венской оперы, Цюрихского оперного театра и Ла Скала в Милане, Королевского театра в Мадриде, Большого театра в Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и многих других театров.

Певицу не раз называли второй Нетребко. Музыкальные критики отмечают ее яркую внешность «Кармен», кошачью гибкость и, конечно же, легкий, прозрачный, высокий голос, звучание которого сравнивают с соловьиными трелями. В репертуаре Ольги Перетятько партии в операх Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Россини, Оффенбаха и другие.

Среди выступлений оперной дивы одним из самых значимых для Ольги является концерт у подножия Эйфелевой башни в честь празднования Дня взятия Бастилии, на котором присутствовало более 600 тысяч человек. Кроме того, Перетятько осуществила масштабное турне по Китаю совместно с симфоническим оркестром Монреаля под управлением маэстро Кента Нагано.

Расскажем про специальное предложение от организаторов — билеты по признанной во всем мире системе Meet and Greet: размещение в VIP ложе стоимостью 600 рублей включает в себя угощение шампанским, ассорти из фруктов и памятное фото с артистом. Количество мест ограничено.

Когда: 15 декабря, 19.00.

Где: .

Сколько: 35 — 600 рублей.

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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья», которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Концерт российской оперной певицы состоится 15 декабря в рамках IX Минского международного рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси.
 
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