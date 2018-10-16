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Устроивший теракт в керченском колледже студент застрелился

17.10.2018 15:15 — Разное | Интерфакс  
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Устроивший стрельбу и взрыв в керченском колледже молодой человек оказался студентом 4 курса заведения 18-летним Владиславом Росляковым, он покончил с собой, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

"Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - сказала представитель СК.

Она отметила, что в настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.

18 учащихся и педагогов политехнического колледжа были убиты, еще около 50 - ранены в результате стрельбы и подрыва в здании колледжа взрывного устройства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), которое позднее переквалифицировано на статью "убийство" (105 УК РФ).

По предварительным данным СК, взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа.

 
 
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