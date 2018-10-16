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Блондинку Анджелину Джоли не узнали на фото фанаты
Новости США. Анджелина Джоли стала блондинкой для новой роли.
Фотографию актрисы в новом образе опубликовал ее коллега – Дэвид Ойелоуо – на снимке актриса вместе с коллегами на съемочной площадке фильма «Come away». Картина пока не получила названия на русском языке.
Дэвид Ойелоуо:
Снимок был сделан после окончания съемок. В фильме были объединены две сказки – о Питере Пэне и Алисе из Страны чудес.
Поклонники оценили новый образ 43-летней актрисы. Они отметили, что Джоли очень идет этот цвет и собранные в пучок волосы. Некоторые интернет-пользователи даже не узнали актрису на фото.
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Новости США. Анджелина Джоли стала блондинкой для новой роли. Фотографию актрисы в новом образе опубликовал ее коллега – Дэвид Ойелоуо – на снимке актриса вместе...
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