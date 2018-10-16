«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Новости Беларуси. Вояж на Минский тракторный завод для тех, кто технику знает изнутри. Воспитанники Центра детей и молодежи побывали в цехах завода, где 27 лет назад собрали машину, на которой они учатся обрабатывать поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Тракторное дело под Витебском школьники постигают уже четыре десятилетия, и впервые некоторым из них удалось побывать на МТЗ.

На кружок по тракторному делу в Сураж Денис приезжает из соседней деревни. Похоже, с будущей профессией девятиклассник уже определился.





Денис Дроздов, учащийся Суражской средней школы:

Так как я живу в деревне, потом смогу и близким, и родителям помочь огород вспахать.





Татьяна Михасевич, заведующий филиалом «Сузор'е» Центра детей и молодежи Витебского района:

Техническое творчество во все времена было интересно мальчикам. Это их увлекало. Это их отвлекало, это способствовало профилактике различных вредных привычек.

Познакомиться с новинками сельхозтехники детей пригласили на Минский тракторный завод. В самом сердце производства школьникам показали самые современные модели.





Дмитрий Гузеев, учащийся Суражской средней школы:

Когда сюда ехал, думал, что впечатления будут так себе. Но когда увидел эти трактора – просто слов нет.





Дмитрий Твердый, учащийся Суражской средней школы:

У меня есть такая мечта – выехать самостоятельно в поле. Одному за рулем. Только пока еще маленький!

Каждый ребенок смог поучаствовать в сборке трактора. Точности и скорости школьников в этом непростом деле были поражены даже профессионалы.





Оксана Семашко, СТВ:

Пустили ребят и в святая святых тракторного завода. Сейчас мы находимся в механическом цеху. Именно здесь изготавливают около 500 разновидностей различных изделий. Между прочим, только один трактор состоит из более чем 50 тысяч деталей.













Здесь старшеклассники увидели не только работу за станком, но и абсолютную автоматику. А в интерактивном музее МТЗ узнали малоизвестные факты из истории белорусской промышленности.





Екатерина Зайцева, учащийся Суражской средней школы:

Я считаю, что у трактора есть два понятия. У некоторых это грязный и неухоженный. Но многие считают, что можно и в белой рубашке работать. Я считаю, это благородная профессия.

Управлять такими серьезными махинами в Сураже все больше стремится прекрасный пол.





Анастасия Федорова, учащийся Суражской средней школы:

Умею уже сама трогаться и включать передачи, но рулить мы уже учимся сразу сами.





В поселке трактористы всегда востребованы. Оттого многие выпускники остаются на своей малой родине. В уборочную в ход идет даже школьный трактор.





Игорь Моисеев, руководитель кружка «Тракторное дело»:

Дети очень хотят новый трактор, так как на старом мы уже не можем ездить. Он часто ломается. Вместе с детьми ремонтируем.

Не сегодня так завтра трактор может выйти из строя. Ведь на нем уже отпахали почти 20 лет. И сегодняшняя ребятня хотела бы продолжить дело нескольких поколений.



