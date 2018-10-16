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«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ
Новости Беларуси. Вояж на Минский тракторный завод для тех, кто технику знает изнутри. Воспитанники Центра детей и молодежи побывали в цехах завода, где 27 лет назад собрали машину, на которой они учатся обрабатывать поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тракторное дело под Витебском школьники постигают уже четыре десятилетия, и впервые некоторым из них удалось побывать на МТЗ.
На кружок по тракторному делу в Сураж Денис приезжает из соседней деревни. Похоже, с будущей профессией девятиклассник уже определился.
Денис Дроздов, учащийся Суражской средней школы:
Татьяна Михасевич, заведующий филиалом «Сузор'е» Центра детей и молодежи Витебского района:
Познакомиться с новинками сельхозтехники детей пригласили на Минский тракторный завод. В самом сердце производства школьникам показали самые современные модели.
Дмитрий Гузеев, учащийся Суражской средней школы:
Дмитрий Твердый, учащийся Суражской средней школы:
Каждый ребенок смог поучаствовать в сборке трактора. Точности и скорости школьников в этом непростом деле были поражены даже профессионалы.
Оксана Семашко, СТВ:
Здесь старшеклассники увидели не только работу за станком, но и абсолютную автоматику. А в интерактивном музее МТЗ узнали малоизвестные факты из истории белорусской промышленности.
Екатерина Зайцева, учащийся Суражской средней школы:
Управлять такими серьезными махинами в Сураже все больше стремится прекрасный пол.
Анастасия Федорова, учащийся Суражской средней школы:
В поселке трактористы всегда востребованы. Оттого многие выпускники остаются на своей малой родине. В уборочную в ход идет даже школьный трактор.
Игорь Моисеев, руководитель кружка «Тракторное дело»:
Не сегодня так завтра трактор может выйти из строя. Ведь на нем уже отпахали почти 20 лет. И сегодняшняя ребятня хотела бы продолжить дело нескольких поколений.
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«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ
Новости Беларуси. Вояж на Минский тракторный завод для тех, кто технику знает изнутри. Воспитанники Центра детей и молодежи побывали в цехах завода, где 27 лет назад...
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