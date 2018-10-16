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«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

17.10.2018 15:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вояж на Минский тракторный завод для тех, кто технику знает изнутри. Воспитанники Центра детей и молодежи побывали в цехах завода, где 27 лет назад собрали машину, на которой они учатся обрабатывать поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Тракторное дело под Витебском школьники постигают уже четыре десятилетия, и впервые некоторым из них удалось побывать на МТЗ.

На кружок по тракторному делу в Сураж Денис приезжает из соседней деревни. Похоже, с будущей профессией девятиклассник уже определился.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Денис Дроздов, учащийся Суражской средней школы:
Так как я живу в деревне, потом смогу и близким, и родителям помочь огород вспахать.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Татьяна Михасевич, заведующий филиалом «Сузор'е» Центра детей и молодежи Витебского района:
Техническое творчество во все времена было интересно мальчикам. Это их увлекало. Это их отвлекало, это способствовало профилактике различных вредных привычек.

Познакомиться с новинками сельхозтехники детей пригласили на Минский тракторный завод. В самом сердце производства школьникам показали самые современные модели.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Дмитрий Гузеев, учащийся Суражской средней школы:
Когда сюда ехал, думал, что впечатления будут так себе. Но когда увидел эти трактора – просто слов нет.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Дмитрий Твердый, учащийся Суражской средней школы:
У меня есть такая мечта – выехать самостоятельно в поле. Одному за рулем. Только пока еще маленький!

Каждый ребенок смог поучаствовать в сборке трактора. Точности и скорости школьников в этом непростом деле были поражены даже профессионалы.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Оксана Семашко, СТВ:
Пустили ребят и в святая святых тракторного завода. Сейчас мы находимся в механическом цеху. Именно здесь изготавливают около 500 разновидностей различных изделий. Между прочим, только один трактор состоит из более чем 50 тысяч деталей.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Здесь старшеклассники увидели не только работу за станком, но и абсолютную автоматику. А в интерактивном музее МТЗ узнали малоизвестные факты из истории белорусской промышленности.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Екатерина Зайцева, учащийся Суражской средней школы:
Я считаю, что у трактора есть два понятия. У некоторых это грязный и неухоженный. Но многие считают, что можно и в белой рубашке работать. Я считаю, это благородная профессия.

Управлять такими серьезными махинами в Сураже все больше стремится прекрасный пол.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Анастасия Федорова, учащийся Суражской средней школы:
Умею уже сама трогаться и включать передачи, но рулить мы уже учимся сразу сами.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

В поселке трактористы всегда востребованы. Оттого многие выпускники остаются на своей малой родине. В уборочную в ход идет даже школьный трактор.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

Игорь Моисеев, руководитель кружка «Тракторное дело»:
Дети очень хотят новый трактор, так как на старом мы уже не можем ездить. Он часто ломается. Вместе с детьми ремонтируем.

Не сегодня так завтра трактор может выйти из строя. Ведь на нем уже отпахали почти 20 лет. И сегодняшняя ребятня хотела бы продолжить дело нескольких поколений.

«У меня есть мечта – выехать самостоятельно в поле». Для школьников из Витебского района провели экскурсию по МТЗ

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Вояж на Минский тракторный завод для тех, кто технику знает изнутри. Воспитанники Центра детей и молодежи побывали в цехах завода, где 27 лет назад...
 
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