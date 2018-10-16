Установлена личность мужчины, который удерживал заложников в Кёльне

Новости Германии. Немецкие правоохранители установили личность мужчины, захватившего заложников на вокзале в Кёльне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказался 55-летний гражданин Сирии. Он более 10 раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Связь мужчины с террористической организацией в данный момент проверяется.





Напомним, ЧП на центральном железнодорожном вокзале Кёльна произошло 15 октября. Сириец вошёл в ресторан, расположенный в здании вокзала и бросил в посетителей коктейль Молотова, после чего взял в заложники женщину и укрылся в подсобных помещениях. В результате инцидента пострадали 4 человека. Злоумышленник был задержан.