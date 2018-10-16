Кто еще признан пострадавшим и какие повреждения этот человек получил, в СК не сообщают.





Термические ожоги различной степени тяжести сотрудники предприятия «Могилевдрев» получили вечером 25 сентября, когда произошел взрыв в покрасочной камере мебельного цеха. ЧП случилось около 18.30. В это время в цехе находилась рабочая смена — 9 человек. Все они самостоятельно покинули здание.





Пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Троих — в ожоговый центр в Минск . Одна женщина умерла, двое пострадавших все еще находятся там в тяжелом состоянии. Четверо пострадавших из больницы выписали.





Возбуждено уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия.





Расследование произошедшего продолжается, о причинах взрыва говорить пока рано, сказали в СК.