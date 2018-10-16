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Есть новый пострадавший, двое - в тяжелом состоянии. Что нового по делу о взрыве на "Могилевдреве"
Пострадавшим от взрыва на «Могилевдреве» признан еще один человек, рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Всего пострадавших семеро. Одна из них умерла в больнице.
Кто еще признан пострадавшим и какие повреждения этот человек получил, в СК не сообщают.
Термические ожоги различной степени тяжести сотрудники предприятия «Могилевдрев» получили вечером 25 сентября, когда произошел взрыв в покрасочной камере мебельного цеха. ЧП случилось около 18.30. В это время в цехе находилась рабочая смена — 9 человек. Все они самостоятельно покинули здание.
Пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Троих — в ожоговый центр в Минск. Одна женщина умерла, двое пострадавших все еще находятся там в тяжелом состоянии. Четверо пострадавших из больницы выписали.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия.
Расследование произошедшего продолжается, о причинах взрыва говорить пока рано, сказали в СК.
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Пострадавшим от взрыва на «Могилевдреве» признан еще один человек, рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Всего...
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