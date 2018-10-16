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Взрыв в керченском колледже устроил студент четвёртого курса
Взрыв в керченском колледже устроил учащийся этого заведения — студент четвёртого курса. После совершения теракта он покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
— Студент этого колледжа, 22 года, учился на четвёртом курсе в этом же учебном заведении, — заявил Аксёнов в эфире "России 24".
После теракта студент покончил с собой. Его тело нашли в библиотеке на втором этаже.
По последним данным, при теракте погибло 18 человек, ещё 47 пострадали. СКР классифицировал взрыв в Керчи как теракт и пояснил, что СВУ было начинено металлическими предметами.
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Взрыв в керченском колледже устроил учащийся этого заведения — студент четвёртого курса. После совершения теракта он покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей...
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