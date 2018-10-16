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Взрыв в керченском колледже устроил студент четвёртого курса

17.10.2018 15:50 — Разное | Партизан  
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Взрыв в керченском колледже устроил учащийся этого заведения — студент четвёртого курса. После совершения теракта он покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.



— Студент этого колледжа, 22 года, учился на четвёртом курсе в этом же учебном заведении, — заявил Аксёнов в эфире "России 24".

После теракта студент покончил с собой. Его тело нашли в библиотеке на втором этаже.

По последним данным, при теракте погибло 18 человек, ещё 47 пострадали. СКР классифицировал взрыв в Керчи как теракт и пояснил, что СВУ было начинено металлическими предметами.

 
 
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Взрыв в керченском колледже устроил учащийся этого заведения — студент четвёртого курса. После совершения теракта он покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей...
 
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