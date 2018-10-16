— Решение принято в связи с необходимостью оптимизации публичных расходов, — говорится в сообщении.





Там уточнили, что необходимая для участия сумма "превышает разумные показатели" и составляет более 5,3 миллиона евро.





Напомним, что в 2018 году "Евровидение" выиграла представительница Израиля Нетта Барзилай. Конкурс изначально предлагали провести в Иерусалиме, но позднее стало известно, что он пройдёт в Тель-Авиве.