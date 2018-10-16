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Чтобы сэкономить. Болгария отказалась от участия в "Евровидении-2019"
Болгария отказалась от участия в "Евровидении", которое в 2019 году должно пройти в Тель-Авиве. Такое решение принял совет директоров Болгарского национального телевидения.
— Решение принято в связи с необходимостью оптимизации публичных расходов, — говорится в сообщении.
Там уточнили, что необходимая для участия сумма "превышает разумные показатели" и составляет более 5,3 миллиона евро.
Напомним, что в 2018 году "Евровидение" выиграла представительница Израиля Нетта Барзилай. Конкурс изначально предлагали провести в Иерусалиме, но позднее стало известно, что он пройдёт в Тель-Авиве.
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Болгария отказалась от участия в "Евровидении", которое в 2019 году должно пройти в Тель-Авиве. Такое решение принял совет директоров Болгарского национального...
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