В Городке волки съели несколько собак и попали на камеру видеонаблюдения в центре города









Волки уже не первый год держат в страхе жителей деревень Городокского района. Этот сезон обещает стать критичным. На календаре еще только середина октября, а серые, по подсчетам местных жителей, уже съели девять собак. Да не просто в глухой деревушке, а в самом райцентре.





«Сорвался с цепи и убежал», — это было первое, о чем подумала городокчанка Мария Мозжарова, когда утром обнаружила пустую будку и оборванную цепь. Ее любимого Бима, с которым она бок о бок прожила 12 лет, и след простыл.





— Муж вышел во двор, он у меня охотник в прошлом, осмотрелся и говорит: «О, так тут же следы волчьи!» Ну мы скорее в хату. Хорошо хоть у мужа ружье охотничье осталось. Мало ли что… — дрожащим голосом вспоминает то утро Мария Ивановна.





Семья Мозжаровых до последнего отказывалась верить, что к ним в гости заходили волки. Это же город, а не глухая деревушка. Да и дом стоит у оживленной трассы. Ну какие тут волки могут быть? Сомнения рассеялись следующим утром, когда Мозжаровы узнали, что соседская собака тоже бесследно исчезла. Соседи собрались, потолковали и решили впредь уцелевших собак запирать в сарае либо забирать на ночь в дом. После инцидента на улице Яблоневой, на которой и случились три нападения волков, включили фонари. До этого, как говорят горожане, ночью у них было хоть глаз выколи.





Слухи о нападениях серых сарафанное радио разнесло быстро. Говорят, волки даже засветились на камере видеонаблюдения в центре города. Теперь жители окрестных улиц по вечерам ходят минимум по двое. Детей на улицу одних стараются не отпускать.