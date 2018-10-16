ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кончаловский зовет минчан на разговор: российский режиссер приедет с творческим вечером

17.10.2018 15:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

7 февраля в столичном КЗ «Минск» пройдет творческий вечер российского режиссера Андрея Кончаловского. Билеты — от 40 до 160 рублей.

Андрей Кончаловский — один из немногих российских режиссеров, хорошо известных не только у нас, но и в мире. Он ставил на «Мосфильме» и в Голливуде, на театральных сценах и для телевидения, пройдя длинный путь от почти диссидентской «Истории Аси Клячиной» до эпической «Сибириады», романтико-патриотического «Романса о влюбленных», серии голливудских картин, вошедших в «мэйнстрим» кинопроката, метафорического «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», принесшего ему «Серебряного льва» на Венецианском биеннале 2014 года и, наконец, до вершины своего творчества — фильма «Рай», получившего приз за лучшую режиссуру на 73-м МКФ в Венеции спустя два года, в 2016-м.


Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Reuters

На творческом вечере в Минске режиссер расскажет, как подбираются «слова» в кинематографе и почему исследование в искусстве — всегда очень личная история. Свобода или талант? Дефицит или изобилие? Кроме того, в этот вечер Андрей Сергеевич поделится своими размышлениями о современной культуре, о месте и роли театрального и киноискусства в контексте времени, о человеческой силе и слабости, об отношениях между мужчиной и женщиной, а также коснется других жизненных аспектов, так или иначе отраженных в искусстве. И, разумеется, режиссер ответит на вопросы зрителей.

Когда: 7 февраля 2019 года.

Где: КЗ «Минск».

Сколько: от 40 до 160 рублей.

Купить билет

Читайте также:
Джаз и блюз в Минске: все концерты — в одном месте
Большой «квартирник» одного из лидеров группы 5'Nizza Сергея Бабкина пройдет в столице
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Кончаловский - один из немногих российских режиссеров, хорошо известных не только у нас, но и в мире.
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть новый пострадавший, двое - в тяжелом состоянии. Что нового по делу о взрыве на "Могилевдреве"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика