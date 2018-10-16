Кончаловский зовет минчан на разговор: российский режиссер приедет с творческим вечером

7 февраля в столичном КЗ «Минск» пройдет творческий вечер российского режиссера Андрея Кончаловского . Билеты — от 40 до 160 рублей.

Андрей Кончаловский — один из немногих российских режиссеров, хорошо известных не только у нас, но и в мире. Он ставил на «Мосфильме» и в Голливуде, на театральных сценах и для телевидения, пройдя длинный путь от почти диссидентской «Истории Аси Клячиной» до эпической «Сибириады», романтико-патриотического «Романса о влюбленных», серии голливудских картин, вошедших в «мэйнстрим» кинопроката, метафорического «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», принесшего ему «Серебряного льва» на Венецианском биеннале 2014 года и, наконец, до вершины своего творчества — фильма «Рай», получившего приз за лучшую режиссуру на 73-м МКФ в Венеции спустя два года, в 2016-м.



Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Reuters

На творческом вечере в Минске режиссер расскажет, как подбираются «слова» в кинематографе и почему исследование в искусстве — всегда очень личная история. Свобода или талант? Дефицит или изобилие? Кроме того, в этот вечер Андрей Сергеевич поделится своими размышлениями о современной культуре, о месте и роли театрального и киноискусства в контексте времени, о человеческой силе и слабости, об отношениях между мужчиной и женщиной, а также коснется других жизненных аспектов, так или иначе отраженных в искусстве. И, разумеется, режиссер ответит на вопросы зрителей.

Когда: 7 февраля 2019 года. Где: КЗ «Минск». Сколько: от 40 до 160 рублей. Купить билет

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