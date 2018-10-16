Житель Полоцка пытался вывезти в Россию 20 т металлолома

Грузовик с полуприцепом въехал на территорию Псковской области через автомобильный переход в деревне Юховичи Россонского района.

Там и его задержали российские оперативники.

Автомобиль принадлежит белорусской фирме. По документам транспортное средство перевозило груз из Смоленска в Санкт-Петербург (без оформления международной перевозки), хотя фактически металл вывозил из Беларуси и житель Полоцка, 1971 года рождения, для последующей продажи в России, пишет БЕЛТА .

Металлолом стоимостью 2 тысячи рублей и транспорт изъяты. Грузовик был передан белорусским правоохранителям для дальнейшей проверки.