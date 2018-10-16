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Житель Полоцка пытался вывезти в Россию 20 т металлолома
17.10.2018 16:04 — Разное | Аргументы и факты
Грузовик с полуприцепом въехал на территорию Псковской области через автомобильный переход в деревне Юховичи Россонского района.
Там и его задержали российские оперативники.
Автомобиль принадлежит белорусской фирме. По документам транспортное средство перевозило груз из Смоленска в Санкт-Петербург (без оформления международной перевозки), хотя фактически металл вывозил из Беларуси и житель Полоцка, 1971 года рождения, для последующей продажи в России, пишет
Металлолом стоимостью 2 тысячи рублей и транспорт изъяты. Грузовик был передан белорусским правоохранителям для дальнейшей проверки.
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Металлолом стоимостью 2 тысячи рублей и транспорт изъяты. Грузовик был передан белорусским правоохранителям для дальнейшей проверки.
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