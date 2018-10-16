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Латиноамериканцы на районе

17.10.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Делегация из Боливии посетила ЗАО «Штадлер Минск» и ознакомилась с производством

О трамваях "Метелица", которые производят на "Штадлер Минск", мы уже рассказывали: завод в Фаниполе выполняет большой заказ для Санкт Петербурга. Покоривший север трамвай отправляется на юг.


Еще в феврале 2018 года швейцарский производитель железнодорожного транспорта Stadler получил контракт на производство и поставку 12 трамваев «Метелица» для Metropolitan Train Project г. Кочабамба, и вот вчера, 16 октября 2018 года в Фаниполь прибыла делегация из такой далекой Боливии.


Первые поставки начнутся в августе 2019 года. В течение трех лет Stadler будет оказывать техническую поддержку в эксплуатации, белорусские специалисты будут находится в Боливии, чтобы максимально быстро осуществлять сервис и техническую поддержку, ведь как не удивительно услышать такое в 2018 году, но «Метелицы» будут первыми трамваями не только в Кочабамбе, но в Боливии вообще.


"Это не только наш первый продукт для Боливии, но и первый трамвай серии "Метелица", который делаем по европейским нормам с железнодорожной колеей шириной 1435 мм.


"Здесь созданы комфортные условия для пассажиров, есть Wi-Fi, розетки, удобные сиденья. Всего поставим 12 составов из 36 вагонов", - рассказал директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер.


Трамвай соединит несколько административных центров в департаменте Кочабамба, обслуживая более 1 млн человек.

"Рады, что такое модное и современное транспортное средство придет в страну. Этот транспорт поменяет облик нашего региона, сделает его более узнаваемым благодаря вашим высоким технологиям. Также хотел бы отметить, что ваши поезда экологически чистые, что для нас очень важно", - сказал губернатор округа Кочабамба Иван Хорхе Канелас Алюральде.


Сам же "Штадлер Минск" нацелен и на другие проекты. Среди них контракты на производство электротранспорта для Грузии, Азербайджана, Норвегии. Самый интересный проект для нас с вами – это поезд для Минского метрополитена. Со дня на день первый вагон метро снимут со стапелей и отправят на покраску, а к концу года поставят на рельсы. Новые поезда будут со сквозными вагонами принципиально нового класса. Весь кузов будет на 100 % из легкого и прочного алюминия, что позвлояет производителю заявить, что кузов будет служить без обслуживания 50 лет.

А далее в программе посещения тест-драйв трамвая, где в кабине оказался губернатор Кочабамбы. Думаем, такое было впервые, чиновник-вагоновожатый.



Глядя на интенсивность работы боливийских журналистов - завод и трамвай произвели фурор.


А пока боливийские гости отправятся в Санкт Петербург, чтобы увидеть «Метелицу» в естественной среде обитания.


И, вместо эпилога, небольшое видео описанного события:



 
Теги: Минск
 
 
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Делегация из Боливии посетила ЗАО «Штадлер Минск» и ознакомилась с производством
 
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