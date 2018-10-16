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СК России переквалифицировал дело по взрыву в Керчи на статью об убийстве
17.10.2018 16:32 — Разное | Аргументы и факты
Следователи переквалифицировали дело по взрыву в колледже в Керчи на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Об этом
«В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», - сказала Петренко.
Взрывное устройство сработало в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным в результате погибли 17 человек, еще 50 пострадали. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, атаку устроил 22-летний учащийся четвертого курса.
В связи с трагедией в Крыму был объявлен трехдневный траур.
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