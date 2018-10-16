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СК России переквалифицировал дело по взрыву в Керчи на статью об убийстве

17.10.2018 16:32 — Разное | Аргументы и факты  
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СК России переквалифицировал дело по взрыву в Керчи на статью об убийстве
РИА Новости

Следователи переквалифицировали дело по взрыву в колледже в Керчи на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. Сотрудники СК, исходя из картины преступления, предполага

СК России переквалифицировал дело по взрыву в Керчи на статью об убийстве СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после взрыва в Керчи
ют, что убийца сначала расстрелял людей в учебном заведении, а затем покончил с собой.

«В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», - сказала Петренко.

Взрывное устройство сработало в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным в результате погибли 17 человек, еще 50 пострадали. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, атаку устроил 22-летний учащийся четвертого курса.

В связи с трагедией в Крыму был объявлен трехдневный траур.

 
 
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