СК России переквалифицировал дело по взрыву в Керчи на статью об убийстве

Следователи переквалифицировали дело по взрыву в колледже в Керчи на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. Сотрудники СК, исходя из картины преступления, предполага

«В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», - сказала Петренко.

Взрывное устройство сработало в среду в Керченском политехническом колледже. По последним данным в результате погибли 17 человек, еще 50 пострадали. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, атаку устроил 22-летний учащийся четвертого курса.

В связи с трагедией в Крыму был объявлен трехдневный траур.