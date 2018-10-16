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В Беларуси упрощаются процедуры исполнения денежных обязательств

17.10.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси упрощаются процедуры исполнения денежных обязательств, для этого до 1 января 2020 года в стране будет создана автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Соответствующее решение принято указом № 414 "О совершенствовании безналичных расчетов", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59811.php

В Беларуси упрощаются процедуры исполнения денежных обязательств

"Создание АИС ИДО является очередным шагом развития безналичных расчетов в Беларуси и будет способствовать оптимизации взаимодействия между государственными органами, банками, хозяйствующими субъектами и физическими лицами", - пояснили в Нацбанке.

АИС ИДО позволит уполномоченным органам, банкам, а также иным заинтересованным получать оперативную информацию для организации исполнения денежных обязательств и предупредит возможность многократного списания соответствующими органами одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников и их дебиторов. Также с внедрением АИС ИДО будет автоматизирован и унифицирован процесс исполнения денежных обязательств, сократится документооборот. Система позволит отказаться от такого устаревшего атрибута бумажного оборота, как картотека не оплаченных в срок расчетных документов, и освободить банки от функций по ее ведению.

Участниками АИС ИДО помимо Национального банка, Белорусского межбанковского расчетного центра и плательщиков станут уполномоченные госорганы и банки. Также воспользоваться АИС ИДО смогут иные юридические и физические лица, имеющие исполнительные документы для взыскания в бесспорном порядке денежных средств (электронных денег).

АИС ИДО будет аккумулировать информацию о неисполненных денежных обязательствах плательщиков. С учетом денежных средств, имеющихся на счетах плательщика в банках, а также электронных денег в его электронных кошельках система обеспечит в автоматизированном режиме исполнение денежных обязательств плательщика, в том числе перед бюджетом.

Участникам АИС ИДО будет предоставлена возможность отзыва из системы своих платежных инструкций, а в отдельных случаях, определенных законодательством, - приостановить их исполнение, изменить реквизиты платежной инструкции, а также уменьшить сумму неисполненных денежных обязательств по оформленным ими платежным инструкциям. При этом при осуществлении безналичных расчетов с участием АИС ИДО будут учитываться нормы законодательных актов, согласно которым платежные инструкции на перечисление (взыскание) платежей в бюджет исполняются без взимания вознаграждения (платы) банками.

В соответствии с указом № 414 порядок безналичных расчетов посредством АИС ИДО и особенности функционирования системы будут определены Национальным банком и Советом Министров до 1 июля 2019 года.

С запуском АИС ИДО будет реализован один из этапов цифровой трансформации экономики страны, предусмотренной программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

 
 
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В Беларуси упрощаются процедуры исполнения денежных обязательств, для этого до 1 января 2020 года в стране будет создана автоматизированная информационная система...
 
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