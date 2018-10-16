На минской парковке около офисов паркомат принимает только монеты. Водители недовольны

Недавно около Парка Челюскинцев напротив офисов сделали закрытую парковку со шлагбаумом и включили паркомат, но водители остались недовольны. Она стала дороже, а среди доступных видов оплаты — только монеты номиналом один и два рубля. Мы узнали, как и когда решится этот вопрос.



Скриншот «Яндекс.Карты»

Алина работает в здании рядом с круглосуточной парковкой возле «Луча» на Независимости, 95. Девушка говорит, что парковка вдоль проспекта и раньше была платной. Она стоила рубль в час, но была открытой. Ее можно было оплатить через мобильный телефон, приложение для смартфона, интернет-банкинг, платежные терминалы или «картой парковки».



Парковка на Независимости, 95, о которой идет речь. Скриншот «Яндекс.Карты»

На днях эта парковка начала работу в закрытом режиме. То есть тут включили паркоматы и шлагбаум, которые долгое время стояли на этой парковке без работы. Но из-за нововведения начались проблемы.

— Оплату паркомат принимает только монетами номиналом один и два рубля. Стоимость — два рубля в час. Из-за этого скапливаются очереди из машин. Не у всех есть мелочь в кошельке, и нужно идти менять в банк. И я не очень понимаю, чем обусловлен такой тариф парковки вдоль офисного здания? Ведь если два рубля умножить на девять часов (за рабочий день и обед) и умножить на 22 дня, выходит, что парковка обойдется в 396 рублей за месяц.

А в последние два дня паркомат и вовсе не работает — поэтому некоторые заезжают и становятся бесплатно через зеленую зону. Но рискуют далеко не все. Например, 17 октября парковка оказалась почти пустой.



Фото: читательница Алина

«Когда в 2015 году монтировалось оборудование — не предусмотрели элементы для купюр и карт»

Директор ГУ «Парковки столицы» Олег Лещинский говорит, что эту проблему будут решать в течение полутора-двух месяцев.

— К сожалению, это за один день не меняется. Мы занимаемся вопросом, работают программисты. Необходимо дооборудовать выездные стойки, где производится оплата. В 2015 году, когда монтировалось оборудование, не предусмотрели элементы, которые будут принимать купюры и карты. Тогда в техническом задании не было условий с видами оплаты, которые у нас на всех парковках присутствуют. Возможно, даже до конца ноября мы закроем этот вопрос.



Фото: читательница Алина



Фото: читательница Алина

Директор предприятия говорит, что оборудование долго стояло в нерабочем состоянии, поэтому еще есть элементы сбоев. По его словам, чтобы исключить неудобства для людей, на парковке работает инспектор, который в ручном режиме открывает шлагбаум. Правда, работает он до 16.30.

— Идеального ничего нет. Верхний город у нас работает с 2011—2012 года, но и там совершенства нет. Это техника, она имеет свойство ломаться. И люди ей помогают ломаться.

Лещинский добавляет, что пока автовладельцы могут ставить машины на других парковках: на улице Толбухина, напротив дома на Независимости, 93 и напротив Независимости, 95 со стороны парка Челюскинцев. Все перечисленные парковки открытые, стоят по рублю.

— Да, на Толбухина, там все плотно занято, согласен. Но две парковки вдоль дороги на Независимости пустые.



На карте обозначены красным все доступные парковки. Те, что на Толбухина — часто заняты. По словам директора предприятия, парковки около «Альфа-Банка» и Детской железной дороги зачастую пустые.

Он объясняет, что закрытые и открытые платные парковки отличаются разницей в цене и наличием шлагбаума. На закрытой есть шлагбаум и тариф за машиноместо два рубля в час. Открытые парковки стоят один рубль, там нет шлагбаума, а место оплачивают сами автовладельцы любым удобным способом. Исключение составляет только Верхний город — первый час парковки там стоит 5 рублей, за каждый следующий час — 2 рубля.

Директор предприятия говорит, что такая стоимость закрытой парковки не делает городу погоды — не те масштабы сбора денежных средств. Подобные меры используются только для наведения порядка.

— Это нормальная система: как только мы начинаем работать или возобновляем работу — водители немного возмущаются. А когда система налажена — все понимают, что это только для людей. Когда парковка была открытой, туда невозможно было заехать — в три ряда стояли. Эти меры только для того, чтобы навести порядок. Чтобы люди могли приехать в центральную часть города в любое время и оставить на короткое время машину, — объясняет Олег Лещинский.