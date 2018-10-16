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Белорусы стали больше денег тратить в магазинах и на рынках. Сколько составляет средний чек
Белорусы в среднем стали больше денег оставлять в магазинах и рынках. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе - сентябре вырос до 12,6 рубля, сообщает Белстат. Проще говоря, такую сумму денег в среднем ежедневно тратит на покупки среднестатистический белорус.
Для сравнения: в январе - сентябре прошлого года эта сумма составляла 11,3 рубля.
В последний раз розничный товарооборот в Беларуси сокращался в январе - мае прошлого года — на 0,1% к аналогичному периоду 2016-го.
В январе - сентябре этого года траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках у среднестатистического белоруса выросли на 11,5% к соответствующему периоду 2017-го. За 9 месяцев нынешнего года белорусы потратили в организациях торговли 29 миллиардов рублей.
Больше тратить денег белорусы стали также и в ресторанах, кафе, столовых. Так, товарооборот общественного питания в январе - сентябре вырос на 11,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
Тем временем реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе - августе
Правительство
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Среднестатистический белорус стал больше денег оставлять в магазинах и рынках.
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