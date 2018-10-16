Белорусы стали больше денег тратить в магазинах и на рынках. Сколько составляет средний чек

Белорусы в среднем стали больше денег оставлять в магазинах и рынках. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе - сентябре вырос до 12,6 рубля, сообщает Белстат. Проще говоря, такую сумму денег в среднем ежедневно тратит на покупки среднестатистический белорус.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для сравнения: в январе - сентябре прошлого года эта сумма составляла 11,3 рубля.

В последний раз розничный товарооборот в Беларуси сокращался в январе - мае прошлого года — на 0,1% к аналогичному периоду 2016-го.

В январе - сентябре этого года траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках у среднестатистического белоруса выросли на 11,5% к соответствующему периоду 2017-го. За 9 месяцев нынешнего года белорусы потратили в организациях торговли 29 миллиардов рублей.

Больше тратить денег белорусы стали также и в ресторанах, кафе, столовых. Так, товарооборот общественного питания в январе - сентябре вырос на 11,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

Тем временем реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе - августе выросли на 7,8% к аналогичному показателю прошлого года. Для сравнения: в прошлом месяце этот показатель составил 7,7%.

Правительство прогнозирует , что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.