Первичная организация «Белорусского союза женщин» Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь посетила Смолевичский район

В Смолевичском районе состоялось выездное заседание первичной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Палаты представителей Национального собрание Республики Беларусь.





Участницы заседания посетили крестьянско-фермерское хозяйство «Green Ranch», где познакомились с деятельностью хозяйства, ознакомились с реализацией совместного Центром коррекционно- развивающего обучения и реабилитации района проекта по реабилитации детей с особенностями развития посредством лечебной верховой езды (ипотерапии).









Также участницы посетили Ляденский Благовещенский ставропигиальный мужской монастырь, где для них была проведена ознакомительная экскурсия, а также женщины приняли участие в богослужении.