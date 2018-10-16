В Смолевичском районе состоялось выездное заседание первичной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Палаты представителей Национального собрание Республики Беларусь.

Первичная организация «Белорусского союза женщин» Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь посетила Смолевичский район

Участницы заседания посетили крестьянско-фермерское хозяйство «Green Ranch», где познакомились с деятельностью хозяйства, ознакомились с реализацией  совместного  Центром коррекционно- развивающего обучения и реабилитации района проекта по реабилитации детей с особенностями развития посредством лечебной верховой езды (ипотерапии).

Первичная организация «Белорусского союза женщин» Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь посетила Смолевичский район

Первичная организация «Белорусского союза женщин» Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь посетила Смолевичский район

Также  участницы посетили Ляденский Благовещенский ставропигиальный мужской монастырь, где для них была проведена ознакомительная экскурсия, а также женщины приняли участие в богослужении.