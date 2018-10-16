Быховское отделение Департамента охраны МВД РБ приглашает

Быховское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает молодых людей качественно изменить свою жизнь и продолжить службу в органах внутренних дел.

На службу по контракту о службе принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, как правило не старше 25 лет, имеющие как минимум общее среднее образование, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

Денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел включает оклад денежного содержания, надбавку за выслугу лет и другие выплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь .

Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел, обеспечение жилыми помещениями, квартирными телефонами, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников органов внутренних дел и членов их семей осуществляются в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Беларусь . Сотруднику и членам его семьи предоставляется денежная компенсация за снимаемое жилье, при условии заключения договора найма между сторонами.

Кроме того, законодательством в отношении сотрудников органов внутренних дел закреплены отдельные порядок и условия прохождении службы. А именно: возможность обучения в учреждениях образования с сохранением денежного довольствия; ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до 45 календарных суток, в зависимости от выслуги лет; выплата пособия на оздоровление при убытии в ежегодный отпуск; сотрудникам имеющим высшее образование присваивается специальное звание «прапорщик милиции»; при выслуге 20 и более лет право на пенсионное обеспечение при достижении предельного возраста.

При прохождении службы без хорошей физической подготовки милиционеру не обойтись, поэтому особое внимание уделяется совершенствованию физической подготовки работников милиции, развитию служебно-прикладных видов спорта. Для этого постоянно организуются и проводятся чемпионаты по волейболу, мини-футболу, легкоатлетическому и лыжному кроссам, самбо и рукопашному бою, служебному многоборью, стрельбе из табельного оружия.

Подробную информацию можно получить по адресу: г. Быхов, ул. Смолячкова, 60 (тел. для справок 52-475, 70-590).





