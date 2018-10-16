Четыре ошибки поведения, которые не дают работать эффективно (и как их исправить)

The Business Insider объяснил, из-за каких ошибок в поведении работа становится только труднее и как это исправить.



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Вы откладываете сложные задания

Писатель и эксперт по управлению временем Брайан Трейси советовал: «Начинайте с самой большой, самой трудной и самой важной задачи».

Эта концепция, известная под названием «сначала съешь лягушку», упоминалась еще Марком Твеном. Суть в том, что если утром вы съели лягушку (выполнили самое неприятное дело), будьте уверены — ничего хуже за день с вами уже не случится. И другие задачи не будут казаться такими сложными.

Посмотрите на список планов на день и выберите самые сложные и важные пункты. Выполните их без прокрастинации, которая просто продлит ваши страдания и уменьшит производительность.

Вы отдаляетесь вместо того, чтобы просить о помощи

Вы не можете делать все сами. И в итоге получите больше, если доверите кому-то часть обязанностей.

Вам, вероятно, кажется, что лучше вас работу никто не сделает. Отпустите свой перфекционизм и позвольте чужому способу тоже быть достаточно хорошим. Если человек потерпит неудачу, это будет лучший способ научиться, верно? Найдите возможность работать с людьми вокруг вас, а не чувствовать исходящую от них угрозу.

Вы боретесь с нерешительностью

Если на работе вам приходится принимать решения и вы тратите много времени на то, чтобы выбрать лучший вариант из всех возможных, к концу дня вы будете совершенно измотаны.

Попытка найти единственно верное и лучшее действие может привести к сожалениям и даже более низкому уровню счастья. Такие люди, как правило, в итоге все равно менее удовлетворены своим выбором, чем те, кто принимает решения быстро.

Ищите не лучшее, а хорошее решение, результат которого вас удовлетворит. А после переходите к следующей задаче. Вы будете тратить меньше времени и чувствовать себя лучше.

Вся ваша жизнь — это работа

Сохраняйте баланс отдыха и работы в своей жизни. Исследования показывают , что это улучшает не только психическое, но и физическое здоровье.

Счастливые люди — более продуктивные сотрудники . Если вы сгораете на работе, от вас будет меньше пользы, с задачами вы станете справляться с трудом. Приходите в офис в лучшем своем состоянии, и вы с легкостью будете успевать больше.