Редкая фотография экспериментального российского танка «Объект-195» впервые попала в интернет, ее опубликовал Telegram-канал «Оборонка» . На снимке хорошо видны 152-мм орудие, дополнительная защита и радиолокационная станция системы управления огнем.



Фото: t.me/oboronka

«Объект 195», или Т-95, разрабатывался в конструкторском бюро УКБТМ в Нижнем Тагиле с 1990 по 2010 годы. Из-за своей дороговизны танк не пошел в серию, уступив место менее совершенному Т-14 «Армата». Это самый мощный из российских танков, которые когда-либо находились в разработке.

Т-95 был оборудован комплексом активной защиты, который на испытаниях сбивал не только ракеты, но и бронебойные снаряды. Экипаж находился в специальной капсуле. Информация с поля боя к танкистам поступала через оптический, тепловизионный и инфракрасный каналы и выводилась на экраны, позволяя экипажу «видеть» сквозь броню.

Экспериментальный танк был вооружен 152-мм танковой пушкой 2А83. Ни один зарубежный танк до сих пор не имеет столь мощного орудия (максимальный калибр танковой пушки стран НАТО — 120 мм). Масса танка Т-95 составляла около 55 т, но при этом благодаря мощному двигателю он был способен разгоняться до 70 км/ч.