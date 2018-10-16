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Интернет-магазин от А до Я: в Гродно пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле
На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:
Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, WEBPAY, Grodno.in, ActiveCloud, Wunder, Call-tracking.by, а также Управления торговли и услуг Гродненского облисполкома.
На семинаре вас ждут:
Семинар состоится 25 октября в гродненском ПВТ по адресу: ул. Горького, 1. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте
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Интернет-магазин от А до Я: в Гродно пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы,...
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