Гродно пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле" />

Интернет-магазин от А до Я: в Гродно пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети

для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат

как сделать так, чтобы о вашем бизнесе написали крупнейшие СМИ города

на что следует обращать внимание при подключении онлайн-платежей

как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO

что такое коллтрекинг, и зачем он нужен

Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, WEBPAY, Grodno.in, ActiveCloud, Wunder, Call-tracking.by, а также Управления торговли и услуг Гродненского облисполкома.

На семинаре вас ждут:

аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле

личные консультации по банковскому обслуживанию, онлайн-платежам, доставке, бухгалтерии и продвижению

ароматный кофе и вкусные закуски

приятная атмосфера и компания

розыгрыш полезных призов