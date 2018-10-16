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Интернет-магазин от А до Я: в Гродно пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

17.10.2018 16:06 — Разное | Myfin  
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Интернет-магазин от А до Я: в Гродно пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле

На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

  • как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети
  • для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат
  • как сделать так, чтобы о вашем бизнесе написали крупнейшие СМИ города
  • на что следует обращать внимание при подключении онлайн-платежей
  • как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO
  • что такое коллтрекинг, и зачем он нужен

Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, WEBPAY, Grodno.in, ActiveCloud, Wunder, Call-tracking.by, а также Управления торговли и услуг Гродненского облисполкома.

На семинаре вас ждут:

  • аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле
  • личные консультации по банковскому обслуживанию, онлайн-платежам, доставке, бухгалтерии и продвижению
  • ароматный кофе и вкусные закуски
  • приятная атмосфера и компания
  • розыгрыш полезных призов

Семинар состоится 25 октября в гродненском ПВТ по адресу: ул. Горького, 1. Начало регистрации – 09:30. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте events.deal.by/grodno.

 
Теги: Гродно
 
 
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Интернет-магазин от А до Я: в Гродно пройдет бесплатный семинар по интернет-торговле На семинаре интересно, подробно и простым языком ответят на вопросы,...
 
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