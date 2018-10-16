Минчанин во дворе дома стрелял по птицам из пневматики. Его задержали

Следственный комитет сообщил о минчанине, который стрелял по птицам из пневматического оружия. Это произошло ещё 18 августа, а информацию сообщили только сейчас. Он смертельно травмировал семь птиц. Против него возбудили уголовное дело.

По информации СК, в автомобиле, который припарковался у дома в Минске, находился 39-летний мужчина. Он из пневматической винтовки открыл стрельбу по находящимся на деревьях птицам, в результате чего смертельно травмировал семь птиц. Действия мужчины привлекли внимание горожан.

Вскоре минчанина задержали сотрудники милиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Ннаказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.