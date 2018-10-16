СК: взрыв в Керчи устроил 18-летний студент колледжа. Погибло 17 человек

Взрыв в политехническом колледже в Керчи устроил 18-летний студент этого учебного заведения, заявил Следственный комитет. Он также сказал, что парень покончил с собой, а всего в результате теракта погибло 17 человек и ранено ещё 40, пишет meduza.

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Он студент 4 курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», – сказал глава Крыма Сергей Аксёнов. Официально имя подозреваемого не сообщают, но некоторые СМИ утверждают, что это Владислав Росляков, который поступил в колледж в 2015 году.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. По их словам, молодой человек упоминал о своих опытах со взрывчаткой. По данным telegram-канала «112», парень 8 сентября получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад купил к нему 150 патронов.

Первоначальный осмотр тел говорит о том, что погибшие умерли от огнестрельных ранений. СК переквалифицировал дело − вместо статьи «теракт» это теперь «убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Специалисты обнаружили в колледже взрывное устройство, его сейчас изучают. Об этом сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК, пишет ТАСС.

Через полчаса ТАСС сообщил , что взрывотехники закончили осмотр колледжа. Никаких новых опасных предметов там не обнаружено.

Mash сообщает , что в дом Влада Рослякова пришли с обысками. Предполагается, что в его квартире может быть схрон с оружием и взрывчатыми веществами. Также Mash пишет, что Влад Росляков был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками. Это информация от его одногруппников.

Также Mash пишет , что мать Рослякова работает санитаркой. Она принимала пострадавших после теракта, совершённого её сыном. Из больницы её забрали на допрос.