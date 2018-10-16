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СК: взрыв в Керчи устроил 18-летний студент колледжа. Погибло 17 человек

17.10.2018 15:30 — Разное | KYKY  
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Взрыв в политехническом колледже в Керчи устроил 18-летний студент этого учебного заведения, заявил Следственный комитет. Он также сказал, что парень покончил с собой, а всего в результате теракта погибло 17 человек и ранено ещё 40, пишет meduza.

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Он студент 4 курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», – сказал глава Крыма Сергей Аксёнов. Официально имя подозреваемого не сообщают, но некоторые СМИ утверждают, что это Владислав Росляков, который поступил в колледж в 2015 году.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. По их словам, молодой человек упоминал о своих опытах со взрывчаткой. По данным telegram-канала «112», парень 8 сентября получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад купил к нему 150 патронов.

Первоначальный осмотр тел говорит о том, что погибшие умерли от огнестрельных ранений. СК переквалифицировал дело − вместо статьи «теракт» это теперь «убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Специалисты обнаружили в колледже взрывное устройство, его сейчас изучают. Об этом сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК, пишет ТАСС. 

Через полчаса ТАСС сообщил, что взрывотехники закончили осмотр колледжа. Никаких новых опасных предметов там не обнаружено.

Mash сообщает, что в дом Влада Рослякова пришли с обысками. Предполагается, что в его квартире может быть схрон с оружием и взрывчатыми веществами. Также Mash пишет, что Влад Росляков был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками. Это информация от его одногруппников. 

Также Mash пишет, что мать Рослякова работает санитаркой. Она принимала пострадавших после теракта, совершённого её сыном. Из больницы её забрали на допрос.

 
 
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Взрыв в политехническом колледже в Керчи устроил 18-летний студент этого учебного заведения, заявил Следственный комитет. Он также сказал, что парень покончил с...
 
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