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СК: взрыв в Керчи устроил 18-летний студент колледжа. Погибло 17 человек
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Взрыв в политехническом колледже в Керчи устроил 18-летний студент этого учебного заведения,
«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Он студент 4 курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», –
Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. По их словам, молодой человек упоминал о своих опытах со взрывчаткой. По данным telegram-канала «112», парень 8 сентября получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад купил к нему 150 патронов.
Первоначальный осмотр тел говорит о том, что погибшие умерли от огнестрельных ранений. СК переквалифицировал дело − вместо статьи «теракт» это теперь «убийство двух и более лиц общеопасным способом».
Специалисты обнаружили в колледже взрывное устройство, его сейчас изучают. Об этом сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК,
Через полчаса ТАСС
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Взрыв в политехническом колледже в Керчи устроил 18-летний студент этого учебного заведения, заявил Следственный комитет. Он также сказал, что парень покончил с...
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