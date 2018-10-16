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Нелегко, но можно! Сергей Калинкевич из г. Белоозерска недавно поднялся на Казбек

17.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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 – В 20 лет я попал в аварию, – рассказывает о себе Сергей. – Пережил после этого пять операций. Но последствия все равно ощущаются, например, гемоглобин у меня с тех пор не поднимается выше 100. Проявляется это в виде апатии ко всему – довольно неприятное чувство. Ну и еще с тех пор являюсь инвалидом третьей группы по опорно-двигательной системе (ограничение в сгибании ноги). Но я ищу выход, работаю над собой. Более года назад повстречался с онлайн-платформой «Адреналиновая неделя», которая дает возможность провести неделю жизнью миллионеров. Есть такой же проект и офлайн, нацеленный на открытие своих сверхспособностей. Пару раз я в нем поучаствовал (Минск, Киев), многому научился, а кое-что и практикую, к примеру, ежедневное обливание двумя ведрами холодной воды. Занимаюсь этим уже больше года. И здоровье стало улучшаться.

Минувшим летом Сергей поучаствовал в очередной встрече «Адреналиновой недели» на украин-ском острове Хортица. И понял, что способен на большее. Решил попробовать свои силы в восхождении на Казбек, присоединившись к организовывающейся группе.

– До этого не мечтал и не думал о горах вообще, – признается собеседник. – Посмотрел несколько видео в интернете, поразмышлял. И решил, что моя минимальная цель – метеостанция на горе, высота 3860 м – туда я точно дойду.

Теплую одежду купил сам: нашел в Бресте, Минске. Одежды для восхождения много и не нужно: термобелье, флиска и куртка. А все снаряжение наша группа взяла в аренду уже по прибытии в г. Казбек. Физически я готовился примерно месяц: разные силовые нагрузки, пробежки и, что важно, алкоголь под полным запретом

Приехали в г. Казбек, расположенный на высоте 1800 м. Поднялись на высоту 2200 м к монастырю, там очень крутой подъем. Все с первым заданием справились хорошо. Спустились. На  следующий день поднялись на эту же высоту на машинах. Там наняли лошадей, потому что вещей у нас было очень много. Тем не менее нашлись несколько человек, которые свои вещи решили нести самостоятельно.

Начался период акклиматизации. Поднялись за день на высоту около 3000 м и переночевали в палатках. Чувствовался холод, но спасал хороший спальный мешок. На второй день поднялись на 3650 м на метеостанцию. Разбили там палаточный лагерь. А ночью началась сильная буря, ветер стал рвать палатки, одну вообще унесло. Привалили их камнями и ушли ночевать в приют метеостанции.

На третий день вышли на 4100 м в полном обмундировании. Спустились. Акклиматизация продолжалась. Погода между тем была жуткая, мы не рассчитывали, что пойдем выше, но нам попались хорошие гиды.

Легли спать в 23.00. В полночь просыпаюсь – дождь, ветер. Ну, думаю, не пойдем.

В час опять заснул, а в 2.00 будят – подъем. На штурм вершины вышли ночью в 3.30, погоды нет, но решили пробовать. К рассвету дошли до ледника, надели кошки, соединились в связки по пять человек. Один из нас остался в приюте, боялся подвести остальных.

По пути наверх встретили спускавшуюся группу. Оказалось, они не дошли.

До цели оставалось метров 300, как сошли двое наших. Наконец, поднялись на вершину – 5033 м! А там ничего не видно: туман, ветер. Но все равно, эмоции нас переполняли через край!

Человек способен на многое, но только сам не знает об этом. Простой парень Сергей Калинкевич поверил в свои силы – и смог, как это сделали тысячи до него. «Хотел бы подняться на Эльбрус, – говорит сегодня Сергей. – Это достижимо».

Николай СИНКЕВИЧ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сергей Калинкевич из г. Белоозерска недавно поднялся на году Казбек и поделился с читателями «Маяка» своими впечатлениями.
 
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