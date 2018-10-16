Рожденные в День мира

Каждый год в нашем районе чествуют малышей с необычным статусом – «Дитя мира». Это мальчики и девочки, родившиеся в Международный день мира, 21 сентября. Благодаря необычной акции, которую с 2008 года проводит районная организация Белорусского фонда мира, с самого рождения они попадают под покровительство этой авторитетной общественной организации. В Березовском районе на свет появились трое «миротворцев»-2018: два мальчика и девочка, а всего за десять лет это почетное звание получили 18 новорожденных.

Десятого октября, в преддверии Дня матери, новорожденным «Детям мира» (а точнее их родителям) председатель районной организации БФМ Ольга Витальевна Ярмошевич вручила красочные именные сертификаты и материальную помощь – в этом году ее размер составляет 50 рублей, а также книгу стихов белорусских школьников «Дети за мир», в которую также вошло произведение нашей землячки, учащейся Ревятичской школы Виктории Головко.

В этом году все статусные малыши – горожане, жители Березы и Белоозерска. То, что их сын Демьян стал обладателем такого почетного звания, стало для березовчан Дмитрия и Анны Новик (на титульном фото) приятным сюрпризом и поводом для гордости. Рада пополнению в семье и шестилетняя Доминика, а к неожиданной известности брата малышка относится без ревности: ее фотография уже появлялась на страницах нашего издания – девочка второй год занимается танцами, училась в школе моделей, успела сняться в рекламе, является лицом бренда Mark Formelle. Активные супруги Новик считают важным развивать способности своих детей и убеждены, что все их усилия помогут дочке и сыну стать уверенными в себе людьми.

В Белоозерском горисполкоме в торжественной обстановке чествовали семьи Плахотник и Ниязовых, у которых родились «Дети мира».





Владислав и Яна Плахотник стали счастливыми родителями сына Савелия.





У Зайнобидина и Яны Ниязовых, мечтающих о большой семье, родилась дочь Амина. Поддержать родителей и сестричку пришел шестилетний Максим, также разделили с молодой семьей радость торжества мама Яны Ниязовой Ирина Тимофеевна и младшая сестра Мария.





В мероприятии участвовал первый обладатель статуса «Дитя мира» в Березовском районе, наш «самый мирный житель» десятилетний Илья Некрасов, учащийся гимназии г. Белоозерска. Его первый личный юбилей совпадает с юбилеем акции. От председателя районной организации Белорусского фонда мира Ольги Ярмошевич Илья получил оригинальный подарок: сделанную по заказу фоторамку. По словам мамы мальчика Анны Ивановны, Илья подтверждает свой статус: растет спокойным, доброжелательным, хорошо ладит с одноклассниками и четырехлетней сестрой Алесей. Илья Некрасов увлекается судомоделированием, посещает занятия детской студии телевидения «Поиск», мечтает стать режиссером. Его любимые предметы в гимназии – математика, физкультура и английский язык.

Обращаясь к родителям от имени Белорусского фонда мира, Ольга Витальевна подчеркнула важность воспитания в подрастающем поколении именно миролюбия и добросердечия, а также поздравила мам с приближающимся Днем матери.

Председатель Белоозерского горисполкома Александр Петрович Данилюк выразил уверенность, что и малыши-«миротворцы», и Илья Некрасов будут достойными такого ответственного статуса, пожелал им и их родным здоровья и успехов, а также возложил надежду на то, что детей в городе будет рождаться больше.

Как будто осознавая ответственность момента, Демьян Новик в Березе, Савелий Плахотник и Амина Ниязова в Белоозерске во время чествования вели себя не по возрасту серьезно и спокойно. Цветы, стихи, поздравления, подарки, улыбки – все уже вошло в историю первого месяца их жизни, а память об этом знаковом дне останется на фото в семейных альбомах. Растите в любви и заботе под мирным небом, несите радость и добро людям, «Дети мира»!

Екатерина СКРОБОТ.

Фото Дмитрия МУЗЫКИ.