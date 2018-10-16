Сегодня в «МакДональдсе» возле метро «Спортивная» открылось «МакКафе». Осенью эти кофейни также заработают в Уручье и Чижовке. Об этом рассказали в компании «КСБ Виктори Рестораны», которая развивает этот фастфуд в Беларуси.



Изображение: «КСБ Виктори Рестораны»

«Мак Кафе» возле «Скалы» стало четвертым в Минске. Пятое такое заведение появится этой осенью в «МакДональдсе», который откроется на Уборевича, 93, в Чижовке, шестое — в ресторане в Уручье.

«МакКафе» — сеть кофеен, которая является отдельным подразделением «МакДональдса». Она создана в 1993 году и концептуально отличается от фастфуда. В «МакКафе» продают широкий выбор напитков на основе кофе, а также десерты. Напитки тут подают в фарфоровой посуде. Цены там вот такие:



Изображение: «КСБ Виктори Рестораны»

Напомним, «МакДональдс» работает в Беларуси с 1996 года. Компания «КСБ Виктори Рестораны» контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым.