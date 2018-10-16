В Минске бытовка упала с полуприцепа МАЗа и придавила Renault

Инцидент произошел днем 17 августа в Московском районе столицы. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По информации инспекторов, в районе дома № 36 по улице Чечота с полуприцепа МАЗа на припаркованный у края проезжей части Renault упала бытовка.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.





Напомним, согласно ПДД, перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения.