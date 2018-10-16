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В Минске бытовка упала с полуприцепа МАЗа и придавила Renault
Инцидент произошел днем 17 августа в Московском районе столицы. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации инспекторов, в районе дома № 36 по улице Чечота с полуприцепа МАЗа на припаркованный у края проезжей части Renault упала бытовка.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Напомним, согласно ПДД, перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения.
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Инцидент произошел 17 октября, около 10.00, на улице Чечота.
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