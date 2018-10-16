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Егор Герасимов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

17.10.2018 16:58 — Разное | Tut.by  
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Белорус Егор Герасимов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 936 435 долларов.


Егор Герасимов. Фото: tennis.by

В матче 2-го круга Егор Герасимов (№ 217 рейтинга ATP) за 72 минуты взял верх над 57-й ракеткой мира французом Бенуа Пером — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале соперником белоруса станет победитель матча Марко Чеккинато (№ 19 ATP, Италия) — Адриан Маннарино, № 49 ATP, Франция).

Отметим, что Егор Герасимов пробивался в основную сетку Кубка Кремля через сито квалификации, а в матче 1-го круга основной сетки взял верх над 39-й ракеткой мира Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Джумхур был посеян на турнире под 6-м номером.

 
 
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Белорус Егор Герасимов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 936 435 долларов.
 
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