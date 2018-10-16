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Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 9,1%
17.10.2018 17:20 — Разное | Аргументы и факты
За девять месяцев оптовый товарооборот составил Br67,9 млрд, или в сопоставимых ценах 106% к уровню января-сентября прошлого года.
Одновременно розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,6 против Br11,3 за аналогичный период 2017-го.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота республики, составил Br29 млрд, или 111,5% в сопоставимых ценах.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре составил Br1,8 млрд, или 111,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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Розничный товарооборот Беларуси в январе-сентябре составил Br32,6 млрд, или 109,1% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017-го.
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