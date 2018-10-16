Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 9,1%

За девять месяцев оптовый товарооборот составил Br67,9 млрд, или в сопоставимых ценах 106% к уровню января-сентября прошлого года.

Одновременно розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,6 против Br11,3 за аналогичный период 2017-го.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота республики, составил Br29 млрд, или 111,5% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре составил Br1,8 млрд, или 111,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

Источник: БЕЛТА.

