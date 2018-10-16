До +22°С ожидается в Беларуси 18 октября

До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет южный слабый.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, в отдельных районах - от нуля до плюс 2. Днем будет 16-22 градуса тепла.

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