В ГАИ рассказали, по каким дням в Слуцком районе чаще всего происходят ДТП





По статистике ОГАИ Слуцкого РОВД за 9 месяцев текущего года, самыми аварийно-опасными днями недели стали пятница, суббота и понедельник.

Явной зависимостью между временем суток и совершением ДТП за истекший период времени выявлено не было.

Наиболее аварийными участками в Слуцком районе остаются автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» (4 погибших и 7 раненых), Р43 «РФ-Кричев-Ивацевичи» (3 раненых) и основные улицы Слуцка: Ленина, Тройчанская, Виленская, Серпуховская, Социалистическая.

Таким образом, в Слуцком районе все смертельные ДТП с начала года произошли на трассе Р23: погибли 3 пешехода и 1 мотоциклист.

В ГАИ напомнили, что с 18 по 21 октября на территории Минской области проходит профилактическая акция «Скорость».



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