«Греют улицу». Отключат ли в Слуцке отопление в ближайшие дни?





В последние несколько дней самые распространённые сообщения от случчан в ЖКХ - жалобы на духоту в квартирах.

Местные жители сетуют, что коммунальщики буквально «отапливают улицу» и интересуются, планируется ли отключать тепло.

Как пояснили сайту SlutskGorod в Слуцком ЖКХ, об отключении отопления с учётом времени года и прогнозируемой погоды речи не идёт.

— Те котельные, которые мы можем отключать технически - номер 3, 4 и 10 - останавливаются днём и растапливаются вечером, — рассказали специалисты. — Остальные котельные переведены в режим протапливания.

По сообщениям синоптиков, к выходным максимальные дневные температуры в Слуцке снизятся до +12..+13 °C, в субботу местами возможны небольшие дожди.



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