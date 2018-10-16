|
«Греют улицу». Отключат ли в Слуцке отопление в ближайшие дни?
17.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В последние несколько дней самые распространённые сообщения от случчан в ЖКХ - жалобы на духоту в квартирах.
Местные жители сетуют, что коммунальщики буквально «отапливают улицу» и интересуются, планируется ли отключать тепло.
Как пояснили сайту SlutskGorod в Слуцком ЖКХ, об отключении отопления с учётом времени года и прогнозируемой погоды речи не идёт.
— Те котельные, которые мы можем отключать технически - номер 3, 4 и 10 - останавливаются днём и растапливаются вечером, — рассказали специалисты. — Остальные котельные переведены в режим протапливания.
По сообщениям синоптиков, к выходным максимальные дневные температуры в Слуцке снизятся до +12..+13 °C, в субботу местами возможны небольшие дожди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние несколько дней самые распространённые сообщения от случчан в ЖКХ - жалобы на духоту в квартирах. Местные жители сетуют, что коммунальщики буквально...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)