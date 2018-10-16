Мнение критика: «Белорусам очень повезло, что в Минске есть «ТЕАРТ»

Послевкусие после окончания форума «ТЕАРТ» не проходит. «АиФ» уже писал о восторженных отзывах иностранных критиков о белорусских спектаклях. Сегодня мы решили познакомить читателей с мнением белорусского театрального критика Елены МАЛЬЧЕВСКОЙ о международной программе и образовательных проектах.

Нам повезло

- Мне кажется, белорусам очень повезло, что в Минске есть «ТЕАРТ», - считает критик. - В этом году гостем Школы «ТЕАРТа» стала известный российский театровед, театральный критик, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Она прочитала лекцию «Театр «вне границ»: вызовы современности». Один из главных тезисов этой лекции: современный театр - разный. И «разный» значит не только и не столько жанровое или тематическое разнообразие, а разность способов высказывания создателей спектакля. Сегодня режиссер может поставить спектакль без актеров, вне театрального зала, использовав средства выразительности другого вида искусства (например, кино). И восьмой год подряд «ТЕАРТ» позволяет нам следить за этой разностью в театре. Причем, с каждым годом наша зрительская включенность в мировой театральный процесс становится все более активной, разрыв сокращается. В этом году мы посмотрели спектакль «Арктика» бельгийской театральной компании «Дас Фройляйн». Его премьера состоялась в январе 2018-го, несколько месяцев назад «Арктику» показали на одном из крупнейших театральных форумов мира - во французском Авиньоне. И вот в октябре, благодаря «ТЕАРТу» показ в Минске. Если перевести этот факт в более простое сравнение, представьте: выходит новая модель айфона - одни покупают ее сразу, другие - через три года, кто-то вообще не покупает. Благодаря «ТЕАРТу», мы те счастливчики, которые купили сразу.

Терра инкогнито

Еще одним открытием международной программы форума Елена Мальчевская назвала финский театр:

- Финляндия для белорусов достаточно знакомая страна: у нас есть какое-то представление о финской культуре, мы знакомы с финским кинематографом. Но современный финский театр для нас, в общем-то, терра инкогнито. В этом году «ТЕАРТ» изменил ситуацию ситуацию: в Минск приехали два финских спектакля — «Три мушкетера. К востоку от Вены» и «Просто киносъемка». Такие открытия далёкого близкого происходят на Форуме постоянно: в 2014 году мы познакомились со Словенским театром и режиссером Ернеем Лоренци, в 2015-м увидели фрик-кабаре Влада Троицкого Dakh Daughters из Украины.

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Если возвратиться к разнообразию современного театра, за которым нам позволяет следить форум, к тенденциям, то, конечно, хочется отметить все увиденное. Но, приводя примеры, я остановлюсь на трех спектаклях. Во-первых, в этом году белорусские зрители расширили свое представление о жанрах документального театра и посмотрели интересное мокьюментари. Спектакль «Три мушкетера. К северу от Вены» — пример того, как в документальном театре сегодня может сочетаться реальное и вымышленное: артисты отправляются в реальное путешествие-исследование по странам Центральной и Восточной Европы в образах Атоса, Портоса и Арамиса. Во-вторых, мы увидели уникальный режиссерский метод работы с классическим текстом: спектакль Тимофея Кулябина по пьесе «Три сестры» (театр «Красный факел», Новосибирск) идет на жестовом языке, а чеховский текст зрители читают, как перевод на фестивальных спектаклях, в субтитрах. Благодаря такому решению, мы этот текст видим как будто бы впервые и воспринимаем его совершенно по-другому. В-третьих, «ТЕАРТ» в который раз подчеркнул как размываются границы между разными видами искусства. Показательным примером стал спектакль «Арктика», для которого не просто использовался знакомый театралам ход, когда часть действия происходит за сценой и зритель может видеть его только благодаря видеопроекции на экране, но который был создан по канону киножанра - триллера.

Что дальше?

Традиционно, как только закончился «ТЕАРТ», сразу началась подготовка к форуму следующего года. Минск уже сложно представить без этого культурного мероприятия. Театралы полны надежд, что в 2019 году их ждут новые открытия.

Материала полосы подготовила Юлия ТАЙНИКОВА