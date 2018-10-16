На кинофестивале «Лiстапад» покажут 167 фильмов из 48 стран





В XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" примут участие 167 картин из 48 стран, сообщил директор программ игрового кинофестиваля Игорь Сукманов.

XXV международный кинофорум пройдет в Минске с 2 по 9 ноября. Его откроет лента польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война". К слову, предыдущая работа режиссера – оскароносная "Ида" – в 2013 году была удостоена сразу двух главных наград "Лістапада".

Впервые во время "Лiстапада" будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. "В основной конкурс игрового кино войдут 12 фильмов, документалистику представят 13 картин. Нас ожидают 11 дебютных работ во время конкурса "Молодость на марше". Кроме того, по традиции пройдут внеконкурсные показы", – сказал Игорь Сукманов.