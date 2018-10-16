ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На кинофестивале «Лiстапад» покажут 167 фильмов из 48 стран

17.10.2018 17:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
На кинофестивале «Лiстапад» покажут 167 фильмов из 48 стран

В XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" примут участие 167 картин из 48 стран, сообщил директор программ игрового кинофестиваля Игорь Сукманов.

XXV международный кинофорум пройдет в Минске с 2 по 9 ноября. Его откроет лента польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война". К слову, предыдущая работа режиссера – оскароносная "Ида" – в 2013 году была удостоена сразу двух главных наград "Лістапада".

Впервые во время "Лiстапада" будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. "В основной конкурс игрового кино войдут 12 фильмов, документалистику представят 13 картин. Нас ожидают 11 дебютных работ во время конкурса "Молодость на марше". Кроме того, по традиции пройдут внеконкурсные показы", – сказал Игорь Сукманов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" примут участие 167 картин из 48 стран, сообщил директор программ игрового кинофестиваля Игорь Сукманов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович победила 10-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика