Миссия МАГАТЭ подтвердила наличие в Беларуси надежных мер реагирования на аварийные ситуации на АЭС

Миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности и реагирования (EPREV) подтвердила наличие в Беларуси надежных мер реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на строящейся на границе с Литвой АЭС.

Миссия под руководством бывшего начальника отдела готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования в Болгарском агентстве по ядерному регулированию (BNRA) Марины Низамска работала в Беларуси с 8 по 17 октября по приглашению белорусских властей. В состав миссии вошли 8 экспертов из Финляндии, Нидерландов, Пакистана, Словакии, США, МАГАТЭ.

"Миссия обнаружила, что у Беларуси есть надежные меры для обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Группа также определила области для дальнейшего совершенствования мер безопасности в соответствии со стандартами МАГАТЭ", - сказано в заявлении М.Низамска, которое опубликовано в среду на сайте МАГАТЭ.

"В Беларуси предусмотрены надежные механизмы обеспечения безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и механизмы реагирования", - приведены в сообщении МАГАТЭ слова Хуана Карлос Лентихо, заместителя генерального директора и начальника Департамента ядерной и физической ядерной безопасности МАГАТЭ.

В сообщении МАГАТЭ отмечается, что в Беларуси существует комплексная программа международного сотрудничества по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию, в том числе для ядерных и радиологических мероприятий. Кроме того, белорусские власти имеют опыт преодоления последствий чернобыльской аварии.

МАГАТЭ отмечает также хорошие возможности для подготовки специалистов в сфере ядерной безопасности, наличие условий для лечения зараженных лиц и наличие в Островце центра экстренного реагирования.

В опубликованном сообщении МЧС Беларуси сказано, что миссия МАГАТЭ посетила БелАЭС, Госатомнадзор, Госпромнадзор, Минприроды, Минэнерго, Минздрав, Белгидромет, ряд подразделений МЧС и другие организации. По результатам визита будет представлен финальный отчет.

В рамках работы миссии 12 октября состоялись тактико-специальные учения под Борисовом, наблюдателями которых стали эксперты МАГАТЭ.

"До начала миссии наша страна в соответствии с требованиями норм безопасности МАГАТЭ GSR Part 7 провела самооценку системы готовности и реагирования на радиационные чрезвычайные ситуации. Результаты этой самооценки были занесены в информационную управляющую систему МАГАТЭ и за 3 месяца до начала миссии представлены экспертам", - отмечают в МЧС.

Как сообщалось, Беларусь запросила ряд оценочных миссий МАГАТЭ, направленных на комплексную оценку систем безопасности строящейся БелАЭС. Помимо EPREV, это миссия по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики (INIR), по учету и контролю ядерных материалов (ISSAS) и по физической защите АЭС (IPPAS).

Кроме того, республика ожидает визита миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS).

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Беларуси. Самым жестким противником проекта является Литва, которая считает станцию небезопасной.