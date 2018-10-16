|
Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы
«Звёздный час» важной артерии Минска – проспекта Победителей – наступил не сразу.
Многие коренные жители столицы помнят, как Парковая магистраль – так назывался проспект до 1980 года – заканчивалась в районе современного Дворца спорта.
Сегодня это – едва ли не второй центр.
Вот уже третью неделю новость о застройке проспекта Победителей не сходит с газетных полос и телеэкранов.
По задумке авторов, вдоль важнейшей девятикилометровой магистрали столицы расположатся ландшафтный парк, сцена и зона для проведения мероприятий.
Ещё одна задача масштабного обновления – навести порядок в рекламном пространстве Минска.
Елена Суходолова, первый заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Данная концепция предполагает вписать рекламные конструкции в архитектурную застройку.
На смену армаде баннеров и плакатов, разбросанных по всему городу, придут стройные ряды жидкокристаллических стендов, на европейский манер.
Пока проект только на бумаге, но одно известно точно: к ІІ Европейским играм проспект будет полностью благоустроен и озеленён.
Елена Суходолова:
В рендерах бросается в глаза реконструкция Дома физкультурников под здание музея.
А также стеклянный купол над фундаментом Замковой церкви, улица ремесленников и кафе на набережной.
Авторы идеи уверяют: подобные перемены не испортят внешнего облика центральной части столицы, а только подчеркнут её достоинства. Туристы же даже хмурой осенью восхищаются центром и просят сохранить уютную минскую атмосферу.
Мужчина:
Магистраль совместила современные бизнес-центры и самобытный Верхний город, Троицкое предместье и Замчище.
А потому неудивительно, что именно эта локация попала в поле зрения архитекторов.
Илья Яцевич, архитектор:
Концепция уже успела получить одобрение градостроительного совета Минска.
Но сказать, каким проект получится в итоге, пока сложно. Важно лишь в погоне за современными веяниями сохранить дух, присущий исключительно белорусской столице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы
«Звёздный час» важной артерии Минска – проспекта Победителей – наступил не сразу. Он – настоящий рекордсмен по преображениям. Многие коренные жители столицы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)