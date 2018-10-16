ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

17.10.2018 17:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

«Звёздный час» важной артерии Минска – проспекта Победителей – наступил не сразу.

Он – настоящий рекордсмен по преображениям.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Многие коренные жители столицы помнят, как Парковая магистраль – так назывался проспект до 1980 года – заканчивалась в районе современного Дворца спорта.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Десяток лет назад здесь были пара-тройка кафе и магазинов.

Сегодня это – едва ли не второй центр.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Вот уже третью неделю новость о застройке проспекта Победителей не сходит с газетных полос и телеэкранов.

Речь о новой дизайн-концепции площадки у Дворца спорта.

По задумке авторов, вдоль важнейшей девятикилометровой магистрали столицы расположатся ландшафтный парк, сцена и зона для проведения мероприятий.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Ещё одна задача масштабного обновления – навести порядок в рекламном пространстве Минска.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Елена Суходолова, первый заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Представлена на рассмотрение концепция реабилитации территории с упорядочением размещения рекламных конструкций. Мы видим, что в городе их достаточно много, они не всегда размещались по архитектурным нормам и правилам.

Зачастую, реклама жила сама по себе.

Данная концепция предполагает вписать рекламные конструкции в архитектурную застройку.  

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

На смену армаде баннеров и плакатов, разбросанных по всему городу, придут стройные ряды жидкокристаллических стендов, на европейский манер.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Пока проект только на бумаге, но одно известно точно: к ІІ Европейским играм проспект будет полностью благоустроен и озеленён.

Сегодня решается вопрос архитектурных концептов.

Елена Суходолова:
В зоне Дворца спорта – концептуальное предложение: разделить данную зону на места отдыха. Создать парковую зону, выставочную и сделать зону, где можно будет проводить всевозможные мероприятия, в том числе, концерты и ярмарки.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

В рендерах бросается в глаза реконструкция Дома физкультурников под здание музея.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

А также стеклянный купол над фундаментом Замковой церкви, улица ремесленников и кафе на набережной.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Авторы идеи уверяют: подобные перемены не испортят внешнего облика центральной части столицы, а только подчеркнут её достоинства. Туристы же даже хмурой осенью восхищаются центром и просят сохранить уютную минскую атмосферу.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Мужчина:
Я из Америки. Здесь очень красиво, а главное чисто. Мне нравится. Я бы ничего не менял.

Сегодня проспект Победителей – место единения двух эпох.

Магистраль совместила современные бизнес-центры и самобытный Верхний город, Троицкое предместье и Замчище.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

А потому неудивительно, что именно эта локация попала в поле зрения архитекторов.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Илья Яцевич, архитектор:
Нам всё равно необходимо учитывать ту сложившуюся застройку, которая здесь была, тот контекст: к примеру, контуров земляного вала, контекст фундаментов зданий, которые здесь сохранились.

Как эскиз, как концепция – вполне неплохой себе проект.

Концепция уже успела получить одобрение градостроительного совета Минска.

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

Но сказать, каким проект получится в итоге, пока сложно. Важно лишь в погоне за современными веяниями сохранить дух, присущий исключительно белорусской столице.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Звёздный час» важной артерии Минска – проспекта Победителей – наступил не сразу. Он – настоящий рекордсмен по преображениям. Многие коренные жители столицы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение критика: «Белорусам очень повезло, что в Минске есть «ТЕАРТ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика