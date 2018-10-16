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«Мои игроки показали всё, что могли». Тренер сборной Германии по футболу об игре с командой Франции в Лиге наций

17.10.2018 17:24 — Разное | СТВ  
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Чемпионы мира празднуют очередную победу. Футболисты сборной Франции обыграли немецкую команду в Лиге наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мои игроки показали всё, что могли». Тренер сборной Германии по футболу об игре с командой Франции в Лиге наций

«Мои игроки показали всё, что могли». Тренер сборной Германии по футболу об игре с командой Франции в Лиге наций

2:1 – у победителей дубль на счету Антуана Гризмана, а у немцев отличился Тони Кроос. Он, кстати, прервал безголевую серию бундестим, которая насчитывала 284 минуты. Немцы не могли забить три предыдущих матча.

«Мои игроки показали всё, что могли». Тренер сборной Германии по футболу об игре с командой Франции в Лиге наций

Иоахим Лёв, главный тренер сборной Германии по футболу:
Франция показала очень качественную игру, и вы видели это. Я рад, что сегодня мы мужественно играли, особенно после недавнего поражения от голландцев. Мои игроки показали всё, что могли, но результат, к сожалению, не утешительный для нас. Я с оптимизмом смотрю в будущее с учетом того, что увидел сегодня.

«Мои игроки показали всё, что могли». Тренер сборной Германии по футболу об игре с командой Франции в Лиге наций

 
 
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Чемпионы мира празднуют очередную победу. Футболисты сборной Франции обыграли немецкую команду в Лиге наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 2:1 – у...
 
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