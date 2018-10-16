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«Фестиваль – это праздник». Объявлена программа ММКФ «Лістапад»
Новости Беларуси. 167 картин из 48 стран. 17 октября стала известна программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейный, 25-й, в 2018 году он пройдет под слоганом «Познавая белый свет». И будет посвящён памяти Киры Муратовой.
Впервые на форуме будут представлены картины из Кении и ЮАР. Лучшие работы определят в четырёх номинациях: игрового, документального, национального кино.
А также в конкурсе «Молодость на марше». Откроет же «Лістапад» мелодрама «Холодная война». Его автор – Павел Павликовский получил приз как лучший режиссёр на прошедшем кинофестивале в Каннах.
Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Фестиваль – это ярмарка, это праздник, и с этой точки зрения нам хочется, чтобы каждый нашёл своё кино.
Имена приглашённых гостей, а также членов жюри основного конкурса держатся в секрете. Их огласят непосредственно перед фестивалем. Известно, что билеты на церемонию открытия (она состоится в кинотеатре «Москва») поступят в продажу на этой неделе. Сам же кинофестиваль пройдет со 2 по 9 ноября
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Новости Беларуси. 167 картин из 48 стран. 17 октября стала известна программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад», сообщили в программе Новости «24...
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