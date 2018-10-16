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«Фестиваль – это праздник». Объявлена программа ММКФ «Лістапад»

17.10.2018 17:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 167 картин из 48 стран. 17 октября стала известна программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейный, 25-й, в 2018 году он пройдет под слоганом «Познавая белый свет». И будет посвящён памяти Киры Муратовой.

«Фестиваль – это праздник». Объявлена программа ММКФ «Лістапад»

Впервые на форуме будут представлены картины из Кении и ЮАР. Лучшие работы определят в четырёх номинациях: игрового, документального, национального кино.

«Фестиваль – это праздник». Объявлена программа ММКФ «Лістапад»

А также в конкурсе «Молодость на марше». Откроет же «Лістапад» мелодрама «Холодная война». Его автор – Павел Павликовский получил приз как лучший режиссёр на прошедшем кинофестивале в Каннах.

«Фестиваль – это праздник». Объявлена программа ММКФ «Лістапад»

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Картины могут быть полемичны, могут быть лиричны. Картины абсолютно разные: рассчитанные на широкую публику и картины, предпочитающие более камерный разговор с посвященной аудиторией.

Фестиваль – это ярмарка, это праздник, и с этой точки зрения нам хочется, чтобы каждый нашёл своё кино.

«Фестиваль – это праздник». Объявлена программа ММКФ «Лістапад»

Имена приглашённых гостей, а также членов жюри основного конкурса держатся в секрете. Их огласят непосредственно перед фестивалем. Известно, что билеты на церемонию открытия (она состоится в кинотеатре «Москва») поступят в продажу на этой неделе. Сам же кинофестиваль пройдет со 2 по 9 ноября

 
 
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Новости Беларуси. 167 картин из 48 стран. 17 октября стала известна программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»,  сообщили в программе Новости «24...
 
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