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«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии

17.10.2018 17:02 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Взрыв в Керчи унес жизни не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в Керчи. Стало известно имя подозреваемого

В колледже сработало самодельное взрывное устройство, после раздалась стрельба. Следователи приступили к опросу свидетелей.

«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии

Ольга Гребенникова, директор Керченского политехнического колледжа:
Потому что (имя погибшей — прим. ред.) убили насмерть. Ее мать убили насмерть. Трупов полно, детей трупов. Кто-то ворвался, взорвали все, повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты.

«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии

Сергей, очевидец:
Сейчас здесь все чисто, здесь была куча людей. Увозили на общественном транспорте, на маршрутках, автобусах, в скорой – по два-три человека.

«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии

 
 
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Новости мира. Взрыв в Керчи унес жизни не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрыв в Керчи. Стало известно имя...
 
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