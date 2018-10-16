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«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии
Новости мира. Взрыв в Керчи унес жизни не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В колледже сработало самодельное взрывное устройство, после раздалась стрельба. Следователи приступили к опросу свидетелей.
Ольга Гребенникова, директор Керченского политехнического колледжа:
Сергей, очевидец:
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Новости мира. Взрыв в Керчи унес жизни не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрыв в Керчи. Стало известно имя...
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