«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии

Новости мира. Взрыв в Керчи унес жизни не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в Керчи. Стало известно имя подозреваемого

В колледже сработало самодельное взрывное устройство, после раздалась стрельба. Следователи приступили к опросу свидетелей.





Ольга Гребенникова, директор Керченского политехнического колледжа:

Потому что (имя погибшей — прим. ред.) убили насмерть. Ее мать убили насмерть. Трупов полно, детей трупов. Кто-то ворвался, взорвали все, повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты.





Сергей, очевидец:

Сейчас здесь все чисто, здесь была куча людей. Увозили на общественном транспорте, на маршрутках, автобусах, в скорой – по два-три человека.