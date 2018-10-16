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«Горжусь этой землёй». Книгу «Бачу Беларусь такой» с фотографиями Владислава Цыдика презентовали в Минске

17.10.2018 16:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Фотопоэтический подарок к Году малой родины. Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Горжусь этой землёй». Книгу «Бачу Беларусь такой» с фотографиями Владислава Цыдика презентовали в Минске

Колоритные уголки Беларуси в объективе Владислава Цыдика. Фото уникального литературного проекта можно оценить и на открывшейся выставке. Некоторые кадры стоили автору не одного дня «фотоохоты». Снимки дополняют стихотворения 65 белорусских поэтов. Все они о родной земле.

«Горжусь этой землёй». Книгу «Бачу Беларусь такой» с фотографиями Владислава Цыдика презентовали в Минске

Владислав Цыдик, фотохудожник:
Присутствовали на презентации иностранные гости. Действительно, они удивились, они удивляются, потому что у них своя красота, у нас – наша, белорусская. Особенно впечатляют их исторические места и наша природа.

Я горжусь этой землей и с удовольствием путешествую по ней с фотоаппаратом.

Это уже третья книга белорусского фотохудожника. На трех языках ее опубликовал Издательской дом «Звязда». Иностранным читателям иллюстрации помогают заочно открыть для себя Беларусь.

Имиджевый для страны проект реализован при поддержке Министерства информации.

 
 
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Новости Беларуси. Фотопоэтический подарок к Году малой родины. Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости...
 
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