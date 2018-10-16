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«Это просто монстр, денежный маньяк». Минчанка за 10 лет набрала в долг и кредит 300 тысяч долларов. И не отдаёт
Все думали, она торгует верхней одеждой, а она лишь «обувала» белорусов. В 2009 году минчанка регистрирует в столице фирму под названием «Мама и дочь» и арендует торговые площади. Знакомым и друзьям сообщается: заниматься Гнездиловы будут продажей верхней одежды. По ходу бурной деятельности организатор бизнеса Валентина Гнездилова начинает обращаться к друзьям и коллегам по цеху с просьбой одолжить различные суммы. Женщина слёзно просит, раздаёт расписки направо и налево, и сулит всё вернуть в срок.
Людмила Навроцкая:
Армен Арзуманян:
У меня было ощущение счастья, когда я узнавал, что она к нам придёт в гости.
Спустя почти 10 лет, всем им станет понятно. Одевать белорусов в «Мама и дочь» не планировали, организация – лишь прикрытие, повод одолжить денег на закупку товара. Между тем, людей по полной «обували» и раздевали до последней нитки.
Людмила Навроцкая:
Дарина Гулюта, юрист:
Когда на бизнес стали давать неохотно, Гнездилова повысила ставки, тем самым поднимая градус доверия. Давила на жалость, придумывая онкологические заболевания и даже смерть членов семьи. При этом не сильно заботилась «Сонька-Золотая ручка» о судьбах тех, на чьём доверии зарабатывала.
Армен Арзуманян:
Людмила Навроцкая:
Армен Арзуманян:
Знакомые отмечают: Гнездиловы никогда не бедствовали. Но коль долги за аренду и товар росли в геометрической прогрессии, в бизнес не вкладывалось ни копейки, а рука, берущая в долг, неустанно опускала в карман очередную банкноту, куда был направлен денежный поток? Информацией согласились поделиться вхожие в дом Валентины.
Юрий Дунчич:
Людмила Навроцкая:
За месяц до побега в Будапешт Гнездилову взяли сотрудники правоохранительных органов.
Юрий Дунчич:
5 лет назад обманутые и обиженные начали стучать во все двери и обивать пороги. После многочисленных отказов, добились возбуждения уголовного дела.
Лилиана Литвинюк, государственный обвинитель:
Сегодня 59-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Не рассказывает женщина, и с каким чувством просыпается по утрам, имея на совести десятки обманутых. Вероятно, пламенная страсть к дензнакам и красивой лёгкой жизни попросту перекрыла все остальные чувства.
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«Это просто монстр, денежный маньяк». Минчанка за 10 лет набрала в долг и кредит 300 тысяч долларов. И не отдаёт
Все думали, она торгует верхней одеждой, а она лишь «обувала» белорусов. В 2009 году минчанка регистрирует в столице фирму под названием «Мама и дочь» и арендует...
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