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В Гомеле на объездной в аварии разбилась машина ГАИ
Подписчики сообщества ЧП Гомель | Гомельская область сообщают о серьезном ДТП с участием автомобиля ГАИ в Гомеле.
ДТП с участием автомобиля ГАИ и BMW произошло примерно в 16.00 на улице Лазурной. В результате столкновения, со слов очевидцев, пострадал инспектор ДПС.
Официальной информации об аварии пока нет.
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ДТП с участием автомобилей ГАИ и BMW произошло примерно в 16.00 на улице Лазурной. В результате столкновения, со слов очевидцев, пострадал инспектор ДПС.
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