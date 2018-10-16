В Гомеле на объездной в аварии разбилась машина ГАИ

Подписчики сообщества ЧП Гомель | Гомельская область сообщают о серьезном ДТП с участием автомобиля ГАИ в Гомеле.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП с участием автомобиля ГАИ и BMW произошло примерно в 16.00 на улице Лазурной. В результате столкновения, со слов очевидцев, пострадал инспектор ДПС.

Официальной информации об аварии пока нет.







