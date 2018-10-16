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Саснович победила 10-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

17.10.2018 17:38 — Разное | Tut.by  
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла в четвертьфинал Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 932 866 долларов.


Александра Саснович. Фото: twitter.com/WTA

В матче 2-го круга Кубка Кремля Александра Саснович (№ 31 рейтинга WTA) взяла верх над 10-й ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов — 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Бертенс была посеяна на турнире в Москве под 4-м номером.

Прежде соперницы трижды встречались друг с другом. Дважды победила Бертенс, однажды сильнее оказалась Саснович.

В стартовом матче Александра Саснович победила румынку Михаэлу Бузарнэску (№ 25 WTA) — 6:3, 6:4.

В прошлом году Александра Саснович добралась до четвертьфинала Кубка Кремля, где уступила россиянке Дарье Касаткиной, которая затем дошла до финала.

(Будет дополнено).

 
 
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла в четвертьфинал Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 932 866 долларов.
 
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