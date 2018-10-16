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Фотофакт. Минские строители "уронили" бытовку на припаркованный Renault
17 октября около 14 часов читатель cайта
По словам очевидца, бытовку увозили с площадки, где строится новый детский сад. "Кто-то что-то не рассчитал", - подытожил свои наблюдения читатель.
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17 октября около 14 часов читатель cайта ABW.by стал очевидцем последствий неудачной транспортировки строительной бытовки по проезду от ул. Чечота к 25-й школе (в районе...
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