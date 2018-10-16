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В лобовой аварии в Миорском районе пострадали шесть человек
При лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Миорском районе пострадали шесть человек. О происшествии сообщает
Авария произошла сегодня около 14.30 возле деревни Горки. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi 100, обгоняя две фуры, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок, они получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и медики.
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При лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Миорском районе пострадали шесть человек. О происшествии сообщает БелТА со ссылкой на инспектора отделения...
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