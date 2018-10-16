Турецкая газета: саудовскому журналисту в консульстве отрезали пальцы и обезглавили

ТАСС . По данным издания, внутри консульства Хашкаджи подвергся «жестоким пыткам»: ему отрезали пальцы во время допроса, а затем обезглавили, передает





Газета также сообщает о множестве «аудиозаписей убийства». На одной из них саудовский генконсул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просит расправиться с Хашкаджи за пределами диппредставительства и «не навлекать на него беду». На другой записи аль-Утейби якобы произносит следующую фразу: «Если хочешь остаться в живых по приезде в Саудовскую Аравию, замолчи».





Ранее сообщилось, что полиция Турции во время осмотра генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле нашла улики, свидетельствующие об убийстве журналиста.





Обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи, критиковавший политику Эр-Рияда, исчез в Турции после визита в генконсульство Саудовской Аравии. На этом фоне США не исключили отказа от военных контрактов с Эр-Риядом.



