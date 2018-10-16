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Новый сезон Кубка мира по биатлону откроется в декабре в Словении
Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил календарь нового сезона Кубка мира.
Вот как выглядит полный календарь кубковых этапов:
1-й. Поклюка (Словения) 2 -9 декабря.
2-й. Хохфильцен (Австрия) 13 - 16 декабря.
3-й. Нове-Место (Чехия) 20 — 23 декабря.
4-й. Оберхоф (Германия) 10 -13 января.
5-й. Рупольдинг (Германия) 16 -20 января.
6-й. Антхольц (Италия) 24 -27 января.
7-й. Кэнмор (Канада) 7 — 10 февраля.
8-й. Солт-Лейк-Сити (США) 14 -17 февраля.
9-й. Холменколлен (Норвегия) 21 -24 марта.
Перед заключительным кубковым этапом лучшие биатлонисты планеты соберутся в шведском Эстерсунде на чемпионате мира, который пройдет с 7 по 17 марта.
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Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил календарь нового сезона Кубка мира.
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